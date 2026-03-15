Joan Laporta: "Em veig molt bé, estic rebent suport i gratitud i l'afecte de la gent"

JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS
Celebra la "festa de la democràcia" i lamenta els atacs a Deco i Bojan
BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -
L'expresident del FC Barcelona i candidat a la presidència, Joan Laporta, ha destacat aquest diumenge després de votar en les eleccions del club que la jornada es viu com "una festa de la democràcia" i ha ressaltat la participació de socis arribats de diferents llocs de Catalunya, Espanya i el món.
"És una jornada de festa de la democràcia, una festa del civisme. Ve gent de totes les edats i és una prova més que tenim un club únic al món", ha dit Laporta, que ha esmentat la presència de socis procedents de Cadis, Stuttgart o Polònia i ha qualificat la jornada de "molt emocionant".
Sobre les seves expectatives, l'expresident s'ha mostrat optimista. "Em veig molt bé, perquè estic rebent suport i gratitud. He passejat per les taules i l'afecte de la gent és molt gran", ha declarat, i ha afegit que espera "guanyar el partit contra el Sevilla perquè el dia sigui complet" abans de saber els resultats de les eleccions.
El candidat de 'Defensem el Barça' ha defensat la feina dels treballadors del club davant de crítiques sobre l'organització de la votació per part del seu rival Víctor Font: "Organitzar una votació com la d'avui és un mèrit absolut dels treballadors i treballadores del FC Barcelona, que fan un treball excepcional". Ha rebutjat així "les crítiques oportunistes" a la plantilla i ha assegurat que tots ells "fan que el club funcioni internament de forma democràtica".
Laporta també s'ha referit a jugadors i exdirectius que, segons ell, han patit atacs injustificats durant la campanya electoral per part de la candidatura de 'Nosaltres'. "El que més m'ha dolgut són els atacs a Deco, a Bojan i a Alexanko, que no s'ho mereixien. Són d'una peça, tenen molt nivell i professionalitat", ha afirmat, destacant el seu compromís amb el club.
Sobre la seva experiència personal durant la jornada, Laporta ha relatat que ha pogut anar al funeral de l'expresident blaugrana Enric Reyna, donar el condol a la seva família i després gaudir del contacte amb socis i familiars en el Spotify Camp Nou. Així mateix, ha esmentat la presència del jove Lamine Yamal i altres jugadors als quals ha qualificat de "genis i persones exemplars".
Laporta ha conclòs que aquesta jornada és "històrica" per al club i ha recalcat que el Barça representa "democràcia, civisme i un sentiment molt profund que uneix als socis a Catalunya, Espanya i tot el món".