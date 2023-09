Joan Laporta: "Deco ho reuneix tot per ser director esportiu del Barça i no és fàcil"

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat aquest dimecres que Anderson Luis de Souza 'Deco' reuneix totes les condicions per ser director esportiu del club blaugrana i ha destacat que parla el mateix idioma futbolístic que l'entrenador del primer equip, un Xavi Hernández del qual va ser company de vestidor a Can Barça.

"Deco serà el màxim responsable de l'àrea de futbol, la qual hem ajustat seguint els seus consells. Alguns us pregunteu, per què Deco? Perquè Deco és la persona que reuneix totes les condicions per ser director de l'àrea de futbol del Barça, i no és fàcil", ha afirmat Laporta en la presentació del nou organigrama esportiu del club.

Laporta ha posat en relleu que fos "jugador d'elit i de referència" sent blaugrana. "Ha estat company del nostre entrenador en Xavi, en qui tenim dipositada tota la confiança perquè els jugadors funcionin com un equip competitiu. Que entrenador i director esportiu parlin el mateix idioma és molt important, i coincideixen sobre l'estil de joc del Barça", ha celebrat.

A més a més, ha destacat que s'hagi format bé per poder ocupar aquest càrrec. "Ha estat empresari vinculat al futbol, i això li ha fet aprendre totes les claus perquè les negociacions fructifiquin i el resultat sigui bo. Ho vaig poder comprovar fa un parell d'anys, quan ens vam retrobar, i a més coneix els mercats futbolístics; el brasiler, l'espanyol, la Premier i els emergents, com el saudita", ha manifestat.

El president està "orgullós" com a dirigent de tenir exfutbolistes en l'organigrama esportiu. "Veig en Xavi, en Deco, l'Alexanko, en Bojan Krkic, l'Enric Masip o en Sergi Barjuan com a director esportiu de les acadèmies. Especialment orgullós perquè tots heu defensat l'escut i la samarreta del Barça i us dona un alt grau de compromís amb el club. És d'admirar i de ressaltar", s'ha sincerat.