Joan Laporta: "Es confirma que és una temporada històrica"

El president del FC Barcelona celebra la Lliga contra "els intents de desestabilització"

BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha qualificat d'"històrica" la temporada del club blaugrana després de la consecució aquest dijous de LaLiga EA Sports, i s'ha referit als "intents de desestabilització" que han hagut de maldar per confirmar l'encert del fitxatge de Hansi Flick i el futur de la plantilla.

"Estem molt contents. Aquesta temporada, ara amb el títol de Lliga, es confirma que és històrica. Després de les dificultats que hem tingut, vull agrair als jugadors que ho han fet de meravella. Juguen amb personalitat, amb frescor, transmeten molt bones sensacions. Ens hem enamorat d'aquest equip", ha dit en unes declaracions a Movistar Plus, recollides per Europa Press.

"Són jugadors que senten els colors, que estimen el Barça i s'ho mereixen tot. Ens han regalat aquesta Lliga extraordinària. Un entrenador que és una de les claus de l'èxit. Un gran mèrit d'en Deco també d'haver configurat aquesta plantilla", ha afegit.

D'altra banda, Laporta ha recordat "les dificultats" durant la temporada, sense esmentar els diferents casos i polèmiques que han envoltat l'equip. "És una victòria, després de les dificultats que hem tingut, els intents de desestabilització que no havia vist en la meva etapa de president anterior ni aquesta. És una victòria dels socis i sòcies del Barça, hem pogut mantenir l'estabilitat institucional", ha afirmat.

A més a més, el president del Barça ha elogiat l'encert de Deco amb Flick. "En Deco es decideix per en Flick i li donem tota la confiança. Ens diu que és la persona ideal per dirigir aquest grup d'excel·lents jugadors. Li donem tota la confiança i en Hansi demostra el que és: professional, rigorós, transmet disciplina però sap tractar els jugadors. És un home exigent però sap fins on pot exigir", ha comentat.

Laporta ha estat preguntat per un Lamine Yamal que va tornar a brillar. "Lamine és un geni. Està ens uns llimbs destinats a uns pocs i ell forma part d'aquest grup de jugadors que són genials. Avui s'ha vist un cop més. Ha obert la llauna, l'ha clavat per l'escaire. És un jugador que també participa molt en el joc, mou l'equip, està pendent en totes les jugades", ha dit.

"S'han ajuntat una sèrie de jugadors que gaudeixen jugant al futbol i tenen molt assimilat aquest estil. Entre ells s'ho passen bé, és un equip que té música. Sempre estan ballant, fent bromes, tenen la frescor d'un equip molt jove, no tenen complexos", ha reblat.