Joan Laporta carrega contra el Reial Madrid: "Tenen un bunyol de televisió, vomiten mentides i intoxiquen"

JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS - Arxiu
El president del FC Barcelona fa un discurs encès en el sopar de Nadal
MADRID, 19 des. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha carregat contra Florentino Pérez i el Reial Madrid durant un acalorat discurs aquest dijous en el sopar de Nadal del club blaugrana, i ha recordat a l'etern rival que el "Barça torna a estar fort".
"Suposo que sabeu a qui em refereixo, a aquests que són artífexs de campanyes permanents de desprestigi contra el nostre escut i les nostres essències. Això no ho permetrem", ha dit Laporta, parlant de l'"enveja" que el club desperta a Madrid.
"Són aquests que practiquen el cinisme i una prepotència desmesurada; són aquests que tenen un bunyol de televisió que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent", ha afegit.
Laporta ha agraït als presents que el club blaugrana torni a estar "fort", a més de desitjar un 2026 amb títols. "A aquests els dic que el Barça torna a estar fort, dins i fora del terreny de joc. I mentrestant ells destrueixen i intenten desvirtuar la història, no ho aconseguiran, nosaltres estem construint una etapa esplendorosa de la història del Barça", ha afirmat.