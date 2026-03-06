Joan Laporta: "El Barça no mereix un candidat que digui el que ha dit Font"

Exigeix al candidat de Nosaltres que rectifiqui i demani disculpes després de qualificar el club com "El Barça de Negreira"
Presenta cinc cares noves per a la futura junta de 22 directius: Carles Ayats, Xavier Barniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolàs i Jaume Santiveri
BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -
L'expresident i candidat a la presidència del FC Barcelona Joan Laporta ha presentat aquest divendres els membres de la candidatura per formar la que seria la nova junta directiva en cas de guanyar les eleccions del pròxim 15 de març, en un acte en el qual també ha exigit a l'altre aspirant, Víctor Font, que rectifiqui per les recents declaracions en les quals va qualificar el club com "El Barça de Negreira".
"Com a soci 9.601, li exigeixo que rectifiqui i demani disculpes a tot el barcelonisme. No es pot admetre que qualifiqui el Barça com l'ha qualificat", ha manifestat. "Que opini el que vulgui, però qualificar el Barça així no és admissible", ha afegit visiblement dolgut i ofès.
Laporta ha defensat el projecte esportiu actual i ha assegurat que l'"únic risc" que té ara el club és un canvi en la presidència. "Tinc clar que l'únic risc que té el projecte esportiu actual, que funciona i enamora, és Víctor Font. És un risc a tenir en compte, molt elevat", ha sostingut, alhora que ha reivindicat l'estructura esportiva. "El nostre projecte esportiu és Flick a la banqueta durant el pròxim lustre si és possible, si les coses van com fins ara, que estem encantats amb ell. I Deco als despatxos", ha assenyalat.
Durant l'acte, Laporta també ha presentat els membres de la seva candidatura i ha defensat el perfil professional dels qui l'acompanyen. "Estic ben acompanyat per persones que han triat defensar el Barça. Persones de llarga trajectòria professional i empresarial, amb experiència concreta en els sectors en els quals treballen", ha explicat.
Sobre els directius que ja han format part del seu equip en els darrers anys, ha recordat que "són deu que ja coneixeu, que han tingut la responsabilitat de dirigir el FC Barcelona els darrers cinc anys", alguns dels quals també van estar en la primera etapa de la seva presidència. "Saben que és un privilegi dirigir una entitat que estimem molt", ha dit.
Laporta també ha destacat que la seva candidatura incorpora cinc cares noves per completar una junta directiva de 22 membres en cas de victòria: l'empresari immobiliari Carles Ayats; el copropietari del complex turístic Berga Resort, Xavier Barniol; la presidenta de la Comissió Econòmica i Estatutària del club, Carme Hortalà; l'empresari del sector de l'automoció Jaume Nicolàs; i l'empresari immobiliari i exauditor de Deloitte Jaume Santiveri.
"Hi haurà cinc persones noves en aquesta responsabilitat i privilegi. Tots ells i elles són persones amb forta personalitat, amb sentit crític i sentit comú, i amb especial sensibilitat pel Barça i pel sentiment barcelonista", ha afirmat.
De la seva anterior Junta Directiva continuarien Maria Elena Fort, vicepresidenta del club del 2021 al 2026; Antonio Escudero, vicepresident de l'àrea social; Ferran Olivé, tresorer; Joan Soler, directiu del futbol formatiu; Xavier Puig, directiu encarregat del futbol femení; Aureli Mas, directiu del futbol sala; Xavier Barbany, directiu de l'hoquei; Miquel Camps, directiu i portaveu adjunt de la junta i encarregat de les relacions amb la UEFA; i Josep Maria Albert, directiu en la darrera junta.
A més, els set membres que actualment estan al capdavant del club --Rafa Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep-Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sisco Pujol-- també formarien part de la nova junta directiva en cas de victòria.
Laporta ha defensat a més que el seu projecte representa la continuïtat de la gestió iniciada el 2021 i que l'objectiu és consolidar la recuperació econòmica del club i culminar el nou estadi. "Hem pres decisions complicades perquè ens vam trobar un estadi que queia a trossos i un equip que no guanyava. Ara tenim un estadi nou que serà el millor del món, tenim un equipàs i hem sanejat el club a nivell econòmic", ha assegurat. "Si els socis i sòcies ens renoven la confiança el 15 de març, culminarem l'Espai Barça i l'Spotify Camp Nou i assegurarem la grandesa de la institució", ha conclès Laporta.