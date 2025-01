Joan Laporta: "El Barça ha complert amb la normativa"

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat aquest dimarts que el club "ha complert amb la normativa" en la polèmica de la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, i ha advertit que LaLiga els va demanar "uns requisits addicionals que no eren a la normativa" i que aquest organisme i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) van apel·lar a un article "obsolet" perquè no els poguessin inscriure.

"Nosaltres presentem la documentació a LaLiga el 27 de desembre, l'enviem dins el termini, el que passa és que durant el 28, 29, 30 i 31 ens va demanar que la completéssim. Pensàvem que ja teníem l'1:1, però LaLiga ens va demanar uns requisits addicionals que no estaven inclosos en la normativa, segons la nostra opinió, i no ens el va donar", ha explicat Laporta en una conferència de premsa.

Per això, van sol·licitar l'extensió de la llicència dels dos futbolistes a la RFEF, que els va dir que "no hi havia cap inconvenient" a tramitar-la, tot i que els va comunicar que no estaven en l'1:1. "LaLiga i la RFEF ens van dir que s'aplicava un article que estava obsolet, la finalitat del qual és l'estabilitat de la competició i pensem que no entràvem en aquest supòsit, fet per evitar que jugadors i clubs s'inscriguin en diverses ocasions en una mateixa temporada, segons la conjuntura", ha detallat.

"Aquest no era el cas perquè Dani Olmo i Pau Víctor van començar la temporada amb nosaltres i tenien contracte laboral en vigor amb el Barça i era merament una qüestió de l'extensió de la llicència, així que ho vam defensar davant LaLiga i la RFEF", ha prosseguit el dirigent, que a causa del rebuig a la inscripció malgrat ja estar en l'1:1, van recórrer al Consell Superior d'Esports.

Laporta, sense entrar "gaire en el fons de l'assumpte perquè s'està tramitant", ha deixat clar que "el Barça ha complert la normativa". "Creiem en l'estat de dret i que el CSD, perquè atorgui una mesura cautelar de caràcter urgent, ha d'apreciar que s'estigui produint un dany de difícil reparació, com era el cas, i, sobretot, ha d'apreciar de manera molt contundent l'aparença del bon dret", ha remarcat.

El president del FC Barcelona ha considerat que els fets produïts en les darreres dues setmanes "confirmen la fortalesa" del club i "desmenteixen un fals relat apocalíptic de certs entorns que s'han fet per desconeixement o per mala fe, o per totes dues coses".

"El FC Barcelona torna a l'1:1 del fair play financer de LaLiga i això ens permet fitxar amb normalitat i inscriure jugadors com Dani Olmo i Pau Víctor. Per arribar-hi, hem hagut de signar contractes com els de Nike, el millor de roba esportiva del món del futbol, i que companyies com Spotify i altres 'partners' es vulguin unir al club desmenteixen aquells que diuen que el club està mal gestionat", ha afegit.

El mandatari ha recalcat que no s'han "rendit mai" i ha lamentat haver rebut "atacs per terra, mar i aire des de fora i també alguns des de dins". "El que ha passat amb la inscripció, no ens ha sorprès. Si un repassa la història del Barça es podia preveure que hi hagués aquestes reaccions perquè quan el FC Barcelona torna a emergir en el lideratge del futbol, diferents actors amb els seus respectius suports mediàtics emergeixen per aportar un relat que no té res a veure amb la realitat", ha afirmat.

"En aquestes dues setmanes hem renovat energies i en sortim reforçats per combatre accions per desestabilitzar el club en un moment transcendental de la seva història i en la consolidació d'un equip jove cridat a donar moltes alegries al barcelonisme. Hauran de treballar molt els desestabilitzadors per tombar-nos", ha subratllat Laporta.

El president ha estat clar respecte a les peticions que hauria d'haver presentat la dimissió. "Algú pot pensar que el president del Barça hauria de dimitir per una decisió de LaLiga o de la Federació? A algú li pot entrar al cap que jo dimiteixi per una decisió de LaLiga o de la Federació?", s'ha preguntat.