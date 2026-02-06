Joan Gaspart sobre el cas Negreira: "El Barça no ha comès mai una il·legalitat"

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
L'exvicepresident del FC Barcelona (1978-2000) i expresident del club blaugrana (2000-2003), Joan Gaspart, ha negat pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira i al seu fill Javier Enríquez a canvi de favors dels col·legiats: "El Barça no ha comès mai una il·legalitat".
Així ho ha manifestat davant els mitjans després de comparèixer en qualitat de testimoni aquest divendres a la plaça número 1 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona, que investiga si els pagaments que el FC Barcelona va fer a Negreira i al seu fill --més de 7 milions d'euros entre 2001 i 2018-- es corresponen amb una presumpta retribució il·legítima per aconseguir favors arbitrals.
La relació amb Negreira va començar durant el mandat de Joan Gaspart el 2001, tot i que aquest divendres ha dit que no el coneix i que no estava al cas de tots els contractes que feia el Barça, i els pagaments es van mantenir durant les presidències de Joan Laporta (durant el seu primer mandat), Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, fins que van cessar el maig del 2018.