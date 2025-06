Joan Garcia s'acomiada de l'Espanyol: "Ha estat una decisió molt meditada"

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

El porter Joan Garcia ha assegurat aquest dimecres que ha estat una "decisió molt meditada" la d'abandonar el RCD Espanyol, per aviat posar rumb al FC Barcelona, però que l'ha pres pensant no només en la seva carrera esportiva sinó també en el millor per al "club, la seva família i per a ell", tot i que entén que no serà "fàcil d'entendre" per als aficionats blanc-i-blaus.

"No serà fàcil d'entendre per a tothom. No us demano que ho feu, però sí vull que sapigueu que ha estat una decisió molt meditada, pensant no només en la meva carrera, sinó també en el millor per al club, per a la meva família i per a mi", ha declarat el porter en un vídeo publicat per les xarxes socials.

El ja exporter perico s'ha volgut acomiadar del que ha estat "casa seva" des que va arribar fa nou anys. "Ha arribat el moment de separar els nostres camins. Avui em toca acomiadar-me del club que ha estat casa meva des dels 15 anys. Durant tot aquest temps he intentat créixer cada dia com a futbolista i com a persona, sempre amb humilitat, esforç i l'orgull de defensar la porteria del RCD Espanyol", ha dit.

"He donat tot el que tenia dins per ajudar l'equip, per representar aquest escut amb la màxima entrega i per estar a l'altura del que significa vestir aquesta samarreta", ha afirmat el porter català.