Joan Garcia no està lesionat i podrà jugar amb el Barça contra el Rayo

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
El porter del FC Barcelona Joan Garcia no està lesionat, tot i que va haver de ser substituït en el partit de dimecres contra el Newcastle de la Lliga de Campions, i estarà disponible per al duel de LaLiga EA Sports de diumenge contra el Rayo Vallecano.
"Les proves mèdiques realitzades aquest matí a Joan Garcia han descartat qualsevol lesió. El jugador estarà disponible per a Hansi Flick de cara al pròxim partit", ha assegurat el club blaugrana en un comunicat.
Tot i que semblava que hi podia haver una lesió muscular, atès que va ser el porter de Sallent qui va demanar el canvi i es tocava la zona del bessó, finalment les proves a les quals ha estat sotmès aquest dijous han descartat qualsevol anomalia.
Joan Garcia, que va ser substituït per Wojciech Szczesny en el 82', podrà estar disponible per rebre el Rayo Vallecano diumenge.
I també podrà ser convocat pel seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, de cara al partit internacional previ al triple duel, entre LaLiga i quarts de la Champions, contra l'Atlètic de Madrid, amb el derbi davant l'Espanyol pel mig.