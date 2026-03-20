Joan Garcia, Mosquera, Soler, Barrenetxea i Muñoz, novetats en la llista d'Espanya

MADRID 20 març (EUROPA PRESS) -
El porter Joan Garcia (FC Barcelona), el central Cristhian Mosquera (Arsenal FC), el migcampista Carlos Soler (Reial Societat) i els davanters Ander Barrenetxea (Reial Societat) i Víctor Muñoz (CA Osasuna) són les novetats per als partits amistosos davant Sèrbia i Egipte de finals d'aquest mes de març, segons ha anunciat aquest divendres el seleccionador Luis de la Fuente.
El porter català entra per fi en una convocatòria, però la seva entrada no desbanca cap dels habituals ja que el tècnic ha citat quatre porters en total, mentre que Mosquera, Barrenetxea i Muñoz podran debutar com el blaugrana, i Soler torna després de molt temps a la 'roja'.
L'actual campiona d'Europa s'enfrontarà divendres vinent 27 de març a les 21.00 hores contra Sèrbia a l'estadi de la Ceràmica de Vila-real (Castelló) i el dimarts 31 contra Egipte al RCDE Stadium de Barcelona a la mateixa hora.
--LLISTA DE CONVOCATS.
PORTERS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club), Álex Remiro (Reial Societat) i Joan Garcia (FC Barcelona).
DEFENSES: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlètic de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Reial Madrid) i Cristhian Mosquera (Arsenal FC).
MIGCAMPISTES: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pablo Fornals (Reial Betis), Carlos Soler (Reial Societat), Pedri, Dani Olmo i Fermín López (FC Barcelona).
DAVANTERS: Lamine Yamal i Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal i Ander Barrenetxea (Reial Societat), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Alex Baena (Atlètic de Madrid) i Borja Iglesias (RC Cèltic).