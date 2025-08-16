Joan García, inscrit a LaLiga amb el dorsal '13'

MADRID 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El porter Joan García ha estat inscrit aquest dissabte com a jugador del FC Barcelona a LaLiga, amb el dorsal 13, i podrà participar en el debut dels blaugranes aquest dissabte davant del RCD Mallorca a l'Estadi Mallorca Son Moix (19.30), mentre que el davanter britànic Marcus Rashford segueix esperant la seva inscripció.
El cas del porter català es va començar a resoldre dimecres, després que la Comissió Mèdica de LaLiga confirmés que la baixa del porter alemany Marc-André Ter Stegen era superior a quatre mesos. D'aquesta manera, el club blaugrana va poder donar-lo de baixa i inscriure García.
Ara, al web de LaLiga, el de Sallent apareix amb el dorsal 13, mentre que Iñaki Peña en té l'1, que fins ara era de Ter Stegen. Per la seva banda, el porter polonès Wojciech Szczesny segueix fora de la llista d'inscrits.
Segons va dir el president culer, Joan Laporta, en una trobada amb penyes barcelonistes, el davanter britànic Marcus Rashford serà inscrit previsiblement les properes hores i també podrà viatjar a Palma.