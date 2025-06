Joan Garcia: "Espero seguir creixent, guanyar molt i aconseguir coses molt boniques"

BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -

El nou porter del FC Barcelona Joan Garcia ha signat aquest divendres a les oficines del club el seu nou contracte, fins a finals de la temporada 2030/31, i ha assegurat estar "molt content" de rubricar un acord que li permetrà jugar amb l'equip blaugrana i estrenar, al setembre o l'octubre, un nou Spotify Camp Nou on espera guanyar "molts partits" i títols.

"Estic bé, molt content. Tenia moltes ganes que arribés aquest dia i per fi ha arribat, i molt content. Espero seguir creixent com a porter i guanyar molt, aconseguir coses molt boniques amb l'equip. Per això he vingut i ho farem", ha manifestat en unes declaracions als mitjans del club després de signar el contracte.

Després d'anunciar-se la seva incorporació al FC Barcelona el passat 18 de juny, quan el RCD Espanyol --el seu anterior club-- va confirmar el pagament de la clàusula de rescissió de 25 milions d'euros (més IPC), el nou porter ha signat contracte amb el club blaugrana i ja és oficialment nou porter culer.

"Quan hi ha un equip tan jove i amb jugadors tan bons, és un projecte molt il·lusionant. A més, tinc la sort de ja conèixer algun d'ells i estic amb moltes ganes de començar i d'estar amb ells", ha comentat sobre què n'espera de la seva arribada al vestidor.