Joan Camprubí: "La junta de Laporta és totalitària, el Barça ja no és un club democràtic"

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder de la plataforma Som un Clam, Joan Camprubí Montal, ha assegurat aquest divendres que el FC Barcelona ja no és un "club democràtic" i ha acusat la junta directiva de Joan Laporta d'actuar d'una "manera totalitària", amb especial èmfasi en que l'Assemblea General d'aquest diumenge 19 d'octubre se celebrarà de manera telemàtica i no presencial per quart any consecutiu.
"El Barça no és un club democràtic després de 125 anys d'història. Al club sempre s'ha mantingut un diàleg. Per primera vegada aquesta junta directiva s'amaga i no ho podem permetre. L'assemblea hauria de ser una festa de tots els socis. Debatre cara a cara. Aquest format telemàtic és autoritari. Amaga la participació dels socis i dona veu als més afins", ha dit Camprubí en una roda de premsa aquest divendres a Barcelona.
"Què amaga Laporta que ha de fer l'assemblea telemàtica? Si el club va tan bé. L'any passat el president va prometre que seria mínim un model híbrid. La junta directiva s'amaga darrere una pantalla. No vol un club democràtic. El que ell anomena empresa familiar, en realitat és una manera totalitarista de dir-ho. No podem estar en mans dels capritxos d'una persona. El Barça és de tots els socis", ha aprofundit.
La cara visible de la plataforma Som un Clam, que es volen presentar a les presidencials del 2026, ha destacat que la junta directiva amaga informació com els pagaments pel retard del nou Spotify Camp Nou. "Ens oculten informació de l'estadi i del nou Palau Blaugrana. Prioritza els turistes i expulsa els socis més crítics. Oculta la seva relació amb negocis foscos al Congo. Deixant de banda el nostre lema 'Més que un club'. Això ens fa vergonya. Oculta el motiu pel qual no reclama els 350 milions d'euros que deu Limak", ha explicat.
És per això que Camprubí ha revelat que tenen un recompte dels diners que deu la junta directiva. "Aquesta junta oculta per què ha perdut més 1.200 milions d'euros. Les palanques han servit per cremar diners futurs. En cap moment ha ingressat més del que ha gastat", ha manifestat.
"No es pot continuar amagant informació fent assemblees telemàtiques. No es poden aprovar aquests comptes. A Som un Clam mirem els comptes. Creiem que la situació és molt crítica però també reversible. Tenim la il·lusió de capgirar la situació amb noves vies d'ingressos. Volem remuntar el club, sabem com fer-ho, i cal fer-ho amb els socis", ha finalitzat.