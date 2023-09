Jenni Hermoso presenta una denúncia pel petó de Rubiales i la Fiscalia anuncia una querella

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selecció espanyola Jenni Hermoso ha declarat davant la Fiscalia General de l'Estat (FGE) i ha formalitzat una denúncia contra l'ara suspès president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, pel petó a la boca que li va fer en el lliurament de trofeus del Mundial celebrat a Austràlia.

Tal com avança 'Eldiario.es' i han confirmat fonts fiscals a Europa Press, Hermoso va presentar la "denúncia expressa" el dimarts 5 de setembre i la Fiscalia de l'Audiència Nacional presentarà una querella tan aviat com sigui possible.