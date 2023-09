Jenni Hermoso: "És una altra estratègia de divisió i manipulació per amenaçar-nos"

MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -

La internacional espanyola Jenni Hermoso, que dilluns no va ser convocada en la llista de Montse Tomé, plagada de campiones del món malgrat el desig de no ser cridades, ha criticat l'"estratègia de divisió i manipulació" de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per "amenaçar les jugadores", i ha assegurat que això és "una altra prova indiscutible que demostra que no ha canviat res".

"Protegir-me de què? O de qui?", es pregunta en un comunicat per respondre a la nova seleccionadora, que va explicar que no cridava la davantera del Pachuca per "protegir-la". "Fa setmanes, mesos, que busquem aquesta protecció que dins la mateixa RFEF no hem pogut trobar. Les mateixes persones que ens demanen confiança són les que publiquen una llista amb jugadores que han demanat no ser convocades", afegeix.

Dilluns, en la seva primera llista com a seleccionadora, Montse Tomé va convocar la majoria de les campiones del món, amb les principals novetats de Mapi León i Patri Guijarro, que tornen després de perdre's el Mundial, i Rosa Márquez i María Méndez, tot i que amb les absències significatives de Jenni Hermoso i Alba Redondo.

Posteriorment, diverses jugadores van lamentar haver estat convocades perquè el desig de no ser-ho "per motius justificats" i que havien deixat clar en un comunicat divendres passat continua "plenament vigent", i van recalcar que la convocatòria no s'ha fet "dins el termini i en la forma escaient" segons la normativa, per la qual cosa no els ho poden exigir.

Hermoso considera que aquesta convocatòria, en la qual les futbolistes s'exposen a ser sancionades si no hi acudeixen, té com a objectiu dividir el grup. "Les jugadores tenim molt clar que és una altra estratègia de divisió i manipulació per intimidar i amenaçar-nos amb repercussions legals i sancions econòmiques. Una altra prova indiscutible que demostra que no ha canviat res avui dia i que confirma la raó per la qual estem lluitant i com ho estem fent", indica.

"Vull mostrar el meu suport total a les meves companyes que han estat sorpreses i forçades a reaccionar a una altra situació lamentable ocasionada per les persones que avui dia continuen prenent decisions dins la RFEF. També m'agradaria deixar una cosa molt clara. Avui s'ha mirat d'argumentar que l'ambient seria segur per a les meves companyes quan en la mateixa roda de premsa s'ha comunicat que no em convoquen per protegir-me", conclou.