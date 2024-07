Javier Tebas: "El FC Barcelona és més a prop de l'1:1 i poder fitxar Nico Williams"

MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de LaLiga, Javier Tebas, ha manifestat aquest divendres que el FC Barcelona cada vegada és "més a prop" de poder complir amb la norma econòmica de l'1:1 que facilita l'arribada de nous fitxatges i, en aquest sentit, ha afegit que si compleix aquesta regla també serà més a prop de poder fitxar el davanter de l'Athletic Club Nico Williams.

"S'ha de complir l'escenari de l'1:1. Avui no el té, però és quan el FC Barcelona és més a prop de tenir-lo. Si ho aconsegueix, pot fitxar Nico Williams o un altre jugador d'aquestes característiques", ha assegurat Tebas en una entrevista a 'Sport' recollida per Europa Press.

Així, Tebas ha celebrat la feina de la Junta Directiva blaugrana per rebaixar la massa salarial. "Cal pensar que amb l'esforç del Barça per reduir en més de 200 milions la massa salarial i les palanques, perfectament pot incorporar un jugador com Nico Williams", ha aprofundit.

"Crec que té una clàusula de rescissió de 58 milions: quan compres per 58 milions, l'amortització es divideix pels anys de contracte; si en signes tres, serien menys de 20 milions per any, més el que paguis al jugador. El Barça podrà estar en aquestes quantitats, perfectament assumibles si té la norma 1:1. És un club que se situa a prop dels 1.000 milions de facturació, pot estar en aquesta línia", ha manifestat.

També opina que el club blaugrana va reduint la diferència quant a bretxa salarial amb el Reial Madrid. "El Reial Madrid ha tingut una política de salaris d'acord amb la seva estructura d'ingressos, fins i tot inferior. Ara el FC Barcelona està adequant la seva i per tant s'hi està acostant. Veurem si ho aconsegueix. Seria bo per al Barça i per a LaLiga", ha aportat.