Javier Guillén: "La Vuelta podria haver conviscut amb les manifestacions"

MADRID 15 set. (EUROPA PRESS) -
El director de la Vuelta, Javier Guillén, ha lamentat aquest dilluns la mala imatge que es va oferir en l'última etapa de la cursa ciclista a Madrid, cancel·lada per les manifestacions propalestines en contra de la participació de l'equip israelià, ha exigit "respecte" cap a l'esdeveniment i els corredors, i ha desitjat que aquests fets no es tornin a repetir.
"És absolutament inacceptable el que va passar al circuit. No podem extreure res de bo de tot el que va passar diumenge i lamento molt la imatge que es va donar. No s'hauria de tornar a repetir. Podríem haver conviscut les manifestacions amb la pràctica de l'esport", ha manifestat el màxim responsable de la Vuelta en una roda de premsa a Madrid.
Guillén ha admès que sabia que la jornada de l'última etapa era "un dia complicat". "Des del principi vam veure que hi hauria diversos incidents i que al circuit s'estaven produint actuacions d'invasió de la calçada que posaven en risc que poguéssim dur a terme l'etapa amb normalitat", ha prosseguit.
El director ha subratllat que la Vuelta és una cursa ciclista i "és esport". "Som esport i és el que volem ser. Ens sembla molt bé que alguns facin servir la plataforma de la Vuelta, però de la mateixa manera que manifestem respecte per les manifestacions també n'exigim per la cursa i els nostres esportistes", ha indicat, després de recordar que l'exclusió de l'equip israelià corresponia a la Unió Ciclista Internacional (UCI).