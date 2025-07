Javi Puado: "Tant de bo pugui ser un 'one club man'"

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador i capità del RCD Espanyol Javi Puado ha assegurat aquest dimecres que "tant de bo" pugui ser un 'one club man' i jugar tota la carrera esportiva en el club blanc-i-blau, ja que està "molt còmode" en l'equip que sent que és "casa seva", després d'haver anunciat la seva renovació fins al 2030 com a perico.

"Estic molt còmode aquí, és casa meva, sempre ho dic, però és la veritat, i tant de bo pugui ser un 'one club man'. Al final en el futbol es donen moltes situacions, però ja he dit que tant de bo. Jo em sento molt a gust aquí, molt estimat i valorat", ha assegurat el jugador català en l'acte celebrat aquest dimecres amb motiu de la renovació.

El davanter ha assegurat que "tenia clar" que es quedaria a l'Espanyol, ja que hi està "molt a gust", però ha detallat que s'havien de complir unes condicions. "Sempre he tingut clar que si l'Espanyol es quedava a Primera i fèiem un bon equip, em quedaria. Estic molt a gust aquí i molt content. La salvació era un punt més per quedar-me", ha declarat.

"El primer equip, passar per categories inferiors, aconseguir el que hem aconseguit, en moments molt durs i en moments molt bons, doncs bé, la veritat és que a mi m'emociona, perquè al final és el club que m'ha donat l'oportunitat de jugar a Primera Divisió, de formar part d'una plantilla i d'un grup de persones que és increïble, i d'aconseguir el que soc com a jugador i com a persona fins ara", ha assegurat.