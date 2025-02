Jannik Sinner accepta una sanció de tres mesos per dopatge

MADRID 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El tennista italià Jannik Sinner, número u del món, ha acceptat una suspensió immediata de tres mesos després de donar positiu en dos controls antidopatge l'any passat, ha confirmat aquest dissabte l'Agència Mundial Antidopatge (AMA).

"L'Agència Mundial Antidopatge (AMA) confirma que ha arribat a un acord de resolució del cas del tennista italià Jannik Sinner, en el qual el jugador accepta un període d'inelegibilitat de tres mesos per una infracció de les normes antidopatge que el va portar a donar positiu en una prova de clostebol, una substància prohibida, al març del 2024", va informar l'AMA a través d'un comunicat.

Sinner va donar positiu dues vegades per clostebol en controls antidopatge durant març del 2024, en el transcurs del Masters 1000 d'Indian Wells. No obstant això, un tribunal independent, a instàncies de l'Agència Internacional d'Integritat del Tennis (ITIA), va dictaminar a l'agost que el jugador no tenia "culpa ni negligència", en determinar-se que la mostra presa el 10 de març del 2024 contenia la presència d'un metabòlit de clostebol en nivells baixos.

Malgrat el dictamen, l'AMA va interposar al setembre un recurs davant del Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS). "Malgrat aquest recurs, les circumstàncies que van envoltar aquest cas específic van significar que, per garantir un resultat just i apropiat, l'AMA estava disposada a arribar a un acord de conciliació, de conformitat amb l'article 10.8.2 del Codi Mundial Antidopatge", va assenyalar l'AMA.

De fet, l'AMA va acceptar "l'explicació" de l'esportista i va entendre que "no tenia intenció de fer trampa", a més de que l'exposició al clostebol "no li va proporcionar cap benefici per millorar el rendiment" i es va produir "sense el seu coneixement" com a resultat de la "negligència dels membres del seu voltant". "No obstant això, en virtut del Codi i del precedent del TAS, un esportista és responsable de la negligència del seu entorn".

"En funció del conjunt únic de fets d'aquest cas, es considera que una suspensió de tres mesos és un resultat apropiat. Com es va indicar anteriorment, l'AMA no va sol·licitar la desqualificació de cap resultat, excepte el que havia imposat prèviament el tribunal de primera instància. La Federació Internacional de Tennis i l'Agència Internacional d'Integritat del Tennis, les dues demandades a l'apel·lació de l'AMA davant del TAS, cap de les quals va apel·lar la decisió de primera instància, van acceptar l'acord de resolució del cas", va destacar.

Segons l'acord, el període sense competir de Sinner anirà des del 9 de febrer del 2025 fins a les 23:59 del 4 de maig del 2025 --que inclou un crèdit pels quatre dies que el tennista va complir prèviament mentre estava sota suspensió provisional--, per la qual cosa podrà tornar a l'acció a partir del 13 d'abril del 2025.

Així, podria tornar a temps per afrontar el segon Grand Slam de la temporada, Roland Garros. "A la llum de l'acord de resolució del cas, l'AMA ha retirat formalment la seva apel·lació davant del TAS", va concloure.