Ivan Rakitic anuncia la seva retirada del futbol professional als 37 anys

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista croat Ivan Rakitic ha anunciat aquest dilluns la seva retirada del futbol professional als 37 anys, i posa fi d'aquesta manera a la seva carrera esportiva, en la qual ha militat en clubs de primer nivell com el FC Barcelona o el Sevilla FC, i finalment al HNK Hajduk Split, equip en el qual continuarà vinculat com a directiu.

"Futbol, m'has donat més del que mai he somiat. M'has donat amics, emocions, alegries, llàgrimes. M'has donat una vida sencera. Una vida que sempre portaré amb orgull. Ara em toca dir a reveure. Perquè tot i que m'allunyo de tu, sé que tu no t'allunyaràs mai de mi. Gràcies, futbol", ha afirmat el croat en el video de comiat que ha publicat a Instagram.

Durant els seus 20 anys de carrera esportiva, Rakitic ha aconseguit nombrosos trofeus. Els més destacats van ser amb el FC Barcelona, amb el qual va guanyar la Lliga de Campions el 2015, quatre títols de Lliga (2015, 2016, 2018 i 2019) i de Copa del Rei (2015, 2016, 2017 i 2018). A més, va aconseguir dues Lliga Europa (2014 i 2023) amb el Sevilla FC.

Rakitic va passar a Espanya gran part de la seva carrera, que va començar al FC Basilea el 2005. El 2007 va fitxar pel Schalke 04, abans d'arribar a Sevilla el 2011. En el conjunt sevillista va rendir a un nivell excel·lent que li va permetre fitxar pel Barça a canvi de 20 milions.

En el club blaugrana va gaudir dels millors anys de la seva carrera, en què va ser una peça fonamental de l'equip dirigit per Luis Enrique Martínez, que va aconseguir el triplet el 2015. També va ser important per a Ernesto Valverde, quan es va consolidar com un dels millors migcampistes de la història recent de l'equip català.

El 2020 va tornar al Sevilla, on va aconseguir el 2023 la seva segona Lliga Europa. Abans d'acabar la seva carrera esportiva, va fitxar primer per l'Al-Shabab i després pel HNK Hajduk Split, quan per primera vegada va jugar en un equip del seu país, amb el qual ha disputat una única temporada abans de retirar-se i posar fi a la seva carrera esportiva als 37 anys.