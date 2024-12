Isidre Esteve: "La primera setmana del Dakar serà la més intensa que haguem viscut a Aràbia Saudita"

MADRID 31 des. (EUROPA PRESS) -

El pilot català Isidre Esteve ha viatjat aquest dimarts cap a Aràbia Saudita, amb el seu copilot Txema Villalobos i la preparadora física del Repsol Toyota Rally Team, Lídia Guerrero, amb sensacions "molt positives" de cara a la disputa del seu 20 Dakar, en què viurà "la primera setmana més intensa" que hagi viscut des que la prova es disputa a Aràbia Saudita.

"Les sensacions són positives, tenim moltes ganes que comenci el ral·li. Hem fet una bona pretemporada, i ho tenim tot llest per aquest Dakar. Aquest any va tot molt ràpid. Arribar, dormir, provar el cotxe, verificar i sortir. Tal com està dissenyat el recorregut, segurament aquesta primera setmana serà la més intensa que haguem viscut a Aràbia Saudita", va afirmar en declaracions a l'equip Repsol Toyota Rally Team.

Així, el Repsol Toyota Rally Team aterrarà a Bisha tot just estrenat l'any. Després de dormir unes hores, el matí de dimecres es dedicarà a provar el Toyota Hilux T1+ número 229, que van posar a punt els mecànics de l'equip, que van viatjar a Bisha amb antelació. Dijous caldrà complir amb el tràmit de les verificacions, per, de cara l'endemà, arrencar la prova.

Isidre Esteve té clara la importància de l'arrencada de la prova perquè, ja el segon dia de carrera, tindran "la crono de 48 hores". "L'endemà passat, en una etapa hi haurà una marató en què s'espera molta pedra, en disputar-se més al nord. Hem de plantejar la carrera en dues parts: intentar arribar ben posicionats a la jornada de descans i afrontar la segona part de la carrera, amb molta més sorra i tres dies finals en l'Empty Quarter", va explicar.

Per la seva banda, el Repsol Toyota Rally Team afronta el seu tercer Dakar amb el Toyota Hilux T1+, un cotxe de la categoria reina, Ultimate, que Isidre Esteve i tot l'equip tenen molt per la mà. A més, en les proves disputades durant el 2024 --a Portugal i al Marroc--, van ser capaços d'extreure el màxim rendiment del cotxe, la qual cosa els dona molta seguretat i confiança.

No obstant això, en l'aspecte tècnic també hi ha novetats. A més del combustible amb un 70% de components d'origen renovable que ja venia utilitzant el Toyota Hilux T1+, desenvolupat en el Repsol Technology Lab, en aquest Dakar s'afegeix un lubrificant renovable per al motor, també desenvolupat per Repsol. Aquest treball continuat en la carrera més dura del motorsport és un pas decisiu per a la descarbonització de l'alta competició i els reptes que afronta la mobilitat global.