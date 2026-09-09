Interior obre un expedient al policia que va colpejar un aficionat del FCB a Elx

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dimecres que s'ha obert un expedient per "suposada falta molt greu o greu" a l'agent que va colpejar un seguidor del FC Barcelona al qual van prendre una estelada abans del partit de futbol contra l'Elx.
"D'una informació reservada ja hem passat a un expedient per una suposada falta molt greu o greu, en entendre que no es justifica de cap manera", ha sostingut en la sessió de control al Congrés dels Diputats.
Marlaska ha parlat d'uns fets ocorreguts el passat 23 d'agost abans del partit de futbol a Elx que "no s'acompassen" amb les funcions atribuïdes a les forces i cossos de seguretat. A més, ha recordat que existeixen els mitjans interns per "actuar des del primer moment".
El ministre ha comentat que la senyera que duia el jove "evidentment és un símbol absolutament legítim", tot i que ha assenyalat que en aquestes actuacions policials cal "contextualitzar" totes les circumstàncies que envolten la intervenció dels agents.