Inspecció de Treball multa amb 1,1 milions una subcontracta de les obres del Camp Nou

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Inspecció de Treball ha proposat una multa d'1,09 milions d'euros a Extreme Works, una de les empreses subcontractades per Limak per fer les obres de l'Spotify Camp Nou, després de detectar 79 treballadors extracomunitaris sense papers, han explicat fonts de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico' aquest dimecres, la inspecció ha detectat 79 faltes molt greus per aquests fets.
Aquesta multa s'afegeix als 1,87 milions d'euros que Inspecció de Treball havia imposat a les subcontractes de Limak fins a principis d'aquest mes per 218 fraus laborals.