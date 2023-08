Iniesta: "Rubiales està perjudicant la imatge del nostre país i el nostre futbol arreu del món"

"És una pena que s'hagi embrutat una bonica història que han construït moltíssimes jugadores al llarg de tants anys"

El futbolista espanyol Andrés Iniesta, actual mitjapunta de l'Emirates FC, ha assegurat que el president suspès de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, "s'ha aferrat al seu càrrec", que "el seu comportament ha estat inacceptable" i que "està perjudicant la imatge del nostre país i el nostre futbol arreu del món".

"Hem hagut d'aguantar un president que s'ha aferrat al càrrec, que no ha admès que el seu comportament ha estat inacceptable i que està perjudicant la imatge del nostre país i el nostre futbol arreu del món", ha indicat Iniesta aquest diumenge a través de les seves xarxes socials.

"Després del que ha passat aquesta setmana m'agradaria transmetre la meva tristesa, com a persona, com a pare de tres filles, com a espòs i com a futbolista, davant els esdeveniments que estem vivint en el nostre futbol i al voltant de la selecció espanyola femenina", ha assenyalat el de Fuentealbilla, autor del gol que va donar a Espanya el Mundial masculí el 2010.

"Crec que no podem tolerar actuacions com les que hem vist, que han entelat una fita tan gran com guanyar un Mundial. No em puc imaginar el sentiment que han de tenir ara mateix totes les jugadores de la selecció veient com no s'està parlant del gran torneig que van fer i del fantàstic futbol que ens van ensenyar a tots", ha afegit.

"És una pena que s'hagi embrutat una bonica història que han construït moltíssimes jugadores al llarg de tants anys", ha sentenciat Iniesta en la seva nota de premsa, al·ludint a la progressió del futbol femení espanyol fins a posar el colofó amb el títol mundialista.