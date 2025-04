Iniesta es despulla emocionalment en el llibre 'La ment també juga'

L'autor del gol que va donar el Mundial a Espanya ho va passar malament a nivell mental: "Sense ànims de voler ser exemple ni donar lliçons, si a algú li serveix d'ajuda, estaré molt agraït"

L'exfutbolista Andrés Iniesta es despulla a nivell emocional en el llibre 'La mente también juega', de l'editorial Espasa i presentat just abans de Sant Jordi, complint amb uns terminis estrictes que no han evitat que surti a la llum un llibre en el qual es deixa clara la importància d'entrenar la ment tant com el cos i que, escrit pel propi Iniesta i amb l'edició a càrrec del periodista Marcos López, dona pautes per poder sortir de temps "foscos".

A l'auditori de la majestuosa Pedrera d'Antoni Gaudí, al Passeig de Gràcia de Barcelona, Andrés Iniesta ha reunit familiars, amics, excompanys com Bojan Krkic i premsa per donar llum a un llibre que volia escriure per explicar les seves vivències i històries més enllà del futbol, més enllà de l'Iniesta que "tothom coneix".

"És un llibre en el qual expresso les experiències i vivències de tot tipus en aquests anys. Ha estat en un temps rècord, m'heu espremut (a l'editorial). Però com tot el que es fa amb il·lusió i ganes, es fa molt a gust. He gaudit perquè recordes molts moments i t'assabentes d'uns altres que no sabies, sempre hi ha sorpreses", va apuntar.

Però en aquest llibre en el qual desgrana tot el que ha viscut, també el dolent, no vol donar "exemple de res" però, si es pot, sí ajudar. "Sense ànim de voler ser exemple ni donar lliçons de res perquè cadascú té les seves vivències. Però sí volia transmetre la meva experiència i si algú que ho llegeixi s'identifica amb alguna cosa i d'alguna manera serveix d'algun tipus d'ajuda o orientació, molt agraït amb això", ha assegurat Iniesta.

És un llibre "de futbol en el qual no es parla de futbol", segons ha afirmat l'editor Marcos López, qui ja va esciure amb Iniesta i el també periodista Ramon Besa l'anterior obra del manxec ('La jugada de mi vida').

"En aquest llibre aprofundim molt més. A 'La jugada de mi vida' parlem d'aquest període entre 2009 i una mica més que va ser fosc. Quan es va plantejar aquest llibre, la idea, em va semblar molt bo. Mai he tingut vergonya a parlar de les coses que m'han anat passant. He après que la majoria de gent coneix a l'Andrés Iniesta futbolista, però sí que és cert que en aquest llibre, amb la transcendència de la ment i com fer les coses, vull posar en valor la meva experiència", ha valorat l'exfutbolista.

I és una experiència completa, amb els pros i els contres. "No sé si és erroni o no, però no sento que m'exposo en explicar certes coses. No tinc la sensació de, per explicar que un dia li vaig dir a la meva mare que no podia més i que necessitava ajuda, o situacions que per a certa gent puguin ser febleses, no poder expressar-les. Em sento com soc, a uns agrada i a uns altres no. Un intenta transmetre el que sent a cada moment", s'ha sincerat.

I, sense ser un llibre de futbol, Iniesta ha comentat a la presentació com va ser marcar el gol del triomf al Mundial de 2010, a Sud-àfrica, i l'ensenyar la ja històrica samarreta de suport al seu amic mort Dani Jarque. "Crec molt en l'energia, en situacions una mica fora del normal o racional. Aquest moment que vam viure va ser alguna cosa terrenal. Que surti la samarreta amb aquesta facilitat, que tot sigui tan perfecte, i quan vaig dir que aquest gol el vam marcar tots, ho sento realment. Sento que va ser així. Un moment tan potent per a una persona i per a tots, crec que tots empenyem aquesta pilota i en Dani des d'on fos, també", va explicar.

Va ser un moment clau per a un Iniesta que creu mentalment, malgrat el patit, és una persona forta. Perquè en cas contrari, no podria haver-se'n anat a Japó a jugar cinc anys al Vissel Kobe. "La decisió difícil i transcendental va ser deixar el Barça. El fàcil era seguir, el difícil va ser fer el que vam fer. I després el temps a Japó va ser meravellós a nivell personal i familiar", va reconèixer.

Però, per què explicar tot el que li ha passat ara? "Estem aquí perquè va haver-hi un dia que vaig sentir, després d'un temps, que no podia seguir així. Ens vam posar a fer feina i més que agraït a l'Inma i a totes les persones que en certa mesura em van acompanyar en aquest transcurs. La paraula és acompanyar, més que ajudar", va manifestar.

A més de Marcos López, que va conduir una conversa amb Iniesta en la qual van explicar alguns dels episodis clau que es recullen en el llibre, han pujat a l'escenari la psicológa del futbolista, Inma Puig, i el que va ser el seu nutricionista, Toña Lizarraga. Dues persones clau per ajudar a Iniesta a tirar endavant i a arribar a una maduresa emocional necessària per explicar tota la seva vida i despullar-se emocionalment en 'La mente también juega'.