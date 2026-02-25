Indra guanya 436 milions el 2025, un 57% més, i eleva un 20% el dividend

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Indra Group va registrar un benefici net de 436 milions d'euros el 2025, un 57% superior al 2024, segons ha informat aquest dijous la companyia, que ha superat tots els objectius del 2025 i n'ha fixat uns per al 2026 molt per sobre dels del Pla Estratègic 'leading the future (24-26)'.
La companyia ha anunciat a més el pagament d'un dividend de 0,30 euros per acció, un 20% per sobre de l'abonat el 2024, amb càrrec als beneficis de l'exercici 2025, pagader el pròxim 9 de juliol.
Els ingressos d'Indra van créixer un 13% el 2025 comparat amb un any abans, amb increments interanuals de doble dígit en Defensa, ATM i Mobilitat. En el quart trimestre, els ingressos van registrar un creixement interanual del 28%.
El resultat brut d'explotació (ebitda) i el benefici net d'explotació (ebit) van registrar augments interanuals del 17% i 18% respectivament, i la rendibilitat va millorar mig punt percentual, amb un marge sobre ebit del 9,5% en l'exercici 2025. El marge ebit del quart trimestre és va situar en el 10,8%.
Així mateix, la generació de caixa (FCF) se situa en 364 milions d'euros el 2025 respecte als 328 milions d'euros d'un any abans.