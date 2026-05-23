Illa celebra la Champions del Barça femení, "el millor exemple per a les pròximes generacions"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitat el FC Barcelona femení per guanyar la Champions i ha definit l'equip com "el millor exemple per a les pròximes generacions".
"Continua fent història: l'UWCL és blaugrana! Sou més que un equip, sou un referent", ha afegit en un missatge a X recollit per Europa Press, i ha donat l'enhorabona a l'equip i l'afició.
El Barça ha guanyat aquest dissabte l'OL Lyonnes (4-0) a l'Ullevaal Stadion, aconseguint la seva quarta Champions, totes els últims sis anys.