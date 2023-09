Iceta: "Si la dimissió de Rubiales hagués estat abans ens hauríem estalviat tots alguns problemes"

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre en funcions de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha valorat aquest dilluns positivament la dimissió de Luis Rubiales com a president de l'RFEF, tot i que no ha amagat que "tots" s'haurien "estalviat alguns problemes si hagués estat abans", mentre que ha opinat que consideren que "l'opció més assenyada" ara seria la de convocar les eleccions de la federació l'any que ve, ja amb nous assembleistes triats.

"Cadascun decideix els seus temps i les seves formes, però jo crec que diumenge es va produir una decisió que esperava moltíssima gent, hi havia un veritable clam social i també en les estructures de l'esport i del mateix futbol espanyol. Segurament si s'hagués produït abans ens hauríem estalviat alguns problemes tots", ha admès Iceta als mitjans després d'assistir a la presentació de l''Observatori 2022 de la pirateria i hàbits de consum de continguts digitals'.

Pel polític, tot aquest assumpte "ha iniciat una onada imparable de defensa dels drets de les dones i d'exigència del respecte a les esportistes dones". "I tots diem ara 'Se acabó' amb María Jiménez i, efectivament, s'ha acabat", ha recalcat fent esment a la cançó de la recentment morta artista de Sevilla i al 'hashtag' que es va crear després del comunicat de les futbolistes de la selecció.

Sobre els terminis a seguir ara a l'RFEF, ha recordat que els "ha de decidir la mateixa Federació" i que si convoquessin eleccions "immediatament", votarien els mateixos assembleistes que hi havia en l'anterior Assemblea General Extraordinària del passat 25 d'agost.

"Mentre que si es fa els primers mesos de l'any que ve, caldria procedir a l'elecció de nous representants i, probablement, aquesta sigui l'opció més assenyada. Però nosaltres escoltarem el que hagi de dir el president Pedro Rocha i acompanyarem aquest procés que, sens dubte, ha d'anar marcat pel que el mateix Pedro Rocha deia d'una reestructuració profunda de l'RFEF", ha puntualitzat.

Iceta també ha deixat clar que "no" creu que aquest fet hagi provocat un dany irreparable, sobretot per a la candidatura del Mundial del 2030. "De danys irreparables n'hi ha, afortunadament, molt pocs a la vida, i aquest, per descomptat, ja l'estem reparant", ha advertit.

El ministre considera "la dimissió" del ja expresident de l'RFEF "com una reparació notable del dany causat" i que "a nivell internacional hi va haver moltíssima repercussió" amb el petó a Jenni Hermoso, i que "també està tenint una importantíssima repercussió" la decisió de dimitir de Rubiales.

En aquest sentit, Miquel Iceta ha subratllat que estan "treballant ja des de fa molts dies amb els organismes internacionals perquè no es vegi perjudicada" aquesta candidatura espanyola juntament amb Portugal, el Marroc i Ucraïna.