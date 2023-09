Iceta demanarà al TAD que suspengui cautelarment Rubiales

BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha explicat que el Consell Superior d'Esports (CSD) demanarà al Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) suspendre cautelarment el president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, en aplicació de l'article 102 de la Llei de l'Esport fins que es resolgui l'expedient obert.

Ho ha dit després que el TAD hagi qualificat aquest divendres de falta "greu" el petó donat sense permís a la jugadora Jenni Hermoso per part de Luis Rubiales, president de la RFEF i que ara està sota suspensió de la FIFA.

Iceta ha defensat que per al Govern i el CSD les actuacions de Rubiales mereixen la qualificació de "molt greus", i ha recordat que en no ser considerat així el consell no pot suspendre'l de les seves funcions i per això s'ha advocat per instar el TAD que ho faci.

