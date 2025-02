Hermoso nega que donés permís a Rubiales per fer-li un petó i ell no la "va respectar"

MADRID 3 febr. (EUROPA PRESS) -

La futbolista Jennifer Hermoso ha negat aquest dilluns que donés permís a l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales per fer-li un petó a la boca i que ell li "va faltar al respecte". "Vaig sentir que estava fora de context totalment. Sabia que m'estava fent un petó el meu cap i això no ha de passar en cap àmbit laboral o social", ha relatat durant el judici contra l'exmandatari.

A preguntes de la tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Marta Durántez, Hermoso ha assegurat que Rubiales va tacar "un dels dies més feliços" de la seva vida. "I per mi és molt important dir que en cap moment vaig buscar aquell acte i ni molt menys m'ho vaig esperar, perquè a la meva persona crec que se li va faltar al respecte", ha incidit.

Hermoso ha relatat detalladament com es va produir el moment del petó no consentit pel qual Rubiales s'enfronta a 2 anys i 6 mesos de presó i que va tenir lloc durant el lliurament de medalles després de la victòria d'Espanya en el Mundial femení celebrat a Sydney.

"Tocava el passadís de saludar les autoritats. Vaig saludar la Reina, la filla, i el següent va ser Luis Rubiales. Ens vam abraçar, li vaig dir 'l'hem feta grossa' i va ser quan ell va fer un bot i em va dir 'hem guanyat aquest Mundial gràcies a tu'. Després va ser les seves mans a les meves orelles i el petó", ha afirmat.

La jugadora ha sostingut que va ser Rubiales qui es va abalançar sobre ella. "Aquí em sostinc, el cos el tiro una mica enrere, les seves cames les eleva i les posa a la meva cintura. Hi ha una reculada cap enrere i em mantinc fort per sostenir-me", ha apuntat.

"ESTAVA FORA DE CONTEXT TOTALMENT"

A més, ha negat que Rubiales li demanés permís per fer-li un petó. "Jo no vaig entendre res (...) Ni el vaig sentir ni el vaig veure gestualitzar amb la boca", ha explicat la futbolista que, malgrat assenyalar que hi havia soroll de fons, ha aclarit que sí va sentir com Rubiales la va felicitar per la consecució de la gesta.

Però, tot i que hagués demanat permís, ha deixat clar que no l'hi hauria concedit. "Van ser mil·lèsimes de segon. Vaig sentir que estava fora de context totalment", ha incidit, després d'afegir quan accedeix a fer-se un petó amb una altra persona: "Només quan jo ho decideixo".