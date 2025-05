Hansi Flick: "Veure el nostre poder per remuntar és fantàstic"

Encara no es veu campió: "Necessitem 3 punts més i els volem aconseguir al més aviat possible"

BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat que és "fantàstic" veure el poder que té el seu equip per remuntar resultats adversos en un mateix partit, després de passar del 0-2 al 4-2 (amb un 4-3 con a resultat final) a El Clàssic d'aquest diumenge a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, si bé ha reconegut que han de millorar en defensa per ser més "estables".

"Sempre soc positiu, després del partit del dimarts contra l'Inter, 120 minuts, i anant 0-2 aquí no era fàcil. Però la mentalitat del meu equip és molt gran, veure que té aquest poder per remuntar és fantàstic", ha comentat en roda de premsa després del partit.

Però això no treu que no s'hagi de millorar en defensa. "El Real Madrid té uns davanters fantàstics i sap com fer les transicions perfectament, com atacar l'espai, no és fàcil defensar això i cometem errors. Hem d'aprendre d'això i defensar millor", ha avisat als seus jugadors.

"És fantàstic veure la mentalitat que tenim al terreny de joc. Sempre volem pressionar i atacar, i ho fem molt bé. I remuntar el 0-2 i acabar 4-2 a la primera part és increïble. Crec que tots al club estan contents", ha reiterat sobre el poder de donar la volta als mals moments.

Malgrat que amb aquesta nova victòria en un Clàssic el seu equip té 7 punts de marge (amb 9 en joc) sobre el Real Madrid, encara no es veu campió de Lliga. "No. Això és futbol. No sabem què passarà, estem en una bona posició i necessitem 3 punts més i és el que volem aconseguir al més aviat possible. Cada partit serà dur i tots els rivals ens volen guanyar. Tenim qualitat i quan juguem com avui, crec que podem arribar al títol", ha acceptat.

I és que encara creu que el seu equip té un llarg camí per recórrer. "Quan arribes com a entrenador a un equip nou tens objectius, i quan treballes per a un club com el FC Barcelona, que està acostumat a guanyar títols, és l'objectiu de tots. Aquest viatge que vam començar l'any passat no ha acabat, hem de millorar moltes coses en defensa, per exemple. Per a mi i els meus jugadors serà molt millor que siguem més estables en defensa", ha reiterat.

No obstant això, aquest diumenge toca celebració. "Ara hem de celebrar aquesta victòria, estic molt content pel meu equip perquè treballem per a aquest club increïble però també per als afeccionats. L'ambient va ser increïble. Ho aprecio molt, de debò", s'ha sincerat. "Tres punts i un pas més, és suficient perquè és el que volíem avui", certifica.

Preguntat per si el seu plantejament hauria pogut propiciar l'empat del Real Madrid, que ha tingut dues ocasions clares en els minuts finals, ha tirat d'ofici. "Podrien haver marcat el quart però no ho han fet, i nosaltres sí que n'hem fet quatre i ells tres. Sé que hem de millorar algunes coses, defensar millor, de cara a la temporada que ve", ha reiterat.

Quant a Lamine Yamal, ha assegurat que a més de tenir qualitat és molt intel·ligent sobre el camp. "És molt llest, a més. Després del partit de dimarts els va dir que miressin a aquest partit, i Lamine ha fet això. Avui, una altra vegada, ens ha liderat davant i ens ha ajudat a remuntar i això, amb 17 anys, és una qualitat molt alta", ha celebrat.