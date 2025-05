Hansi Flick: "Tres títols és genial, el que hem creat és únic"

Javier Borrego/IPA via ZUMA Pres / DPA

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat després de guanyar el RCD Espanyol (0-2) i conquerir el títol de LaLiga EA Sports, en una campanya en la qual també han guanyat la Supercopa d'Espanya i la Copa del Rei, que aconseguir tres títols és "genial" i que es queda amb la "família" que han creat, un fet "únic" que assegura que no havia vist mai.

"Sempre hem pensat en positiu, quan veus els entrenaments. Al Barça has de guanyar títols i tres títols és genial. Vam patir després de Milà però tots estem molt contents. Dono importància a aquesta família. Això que hem creat és únic", ha assegurat en la roda de premsa.

"En Lamine ha estat important, és clar, però som un equip i tots tenen clar què fer per ajudar l'equip. Per a mi és el més important, el conjunt. És la Lliga del Barça. Aquí tothom treballa per a l'equip i això és el més important", ha comentat sobre els artífexs de l'èxit.

"Tots hem fet la feina molt bé, jugadors i 'staff'. No només és cosa de l'entrenador principal. Som un equip. Tots hem donat la millor versió", ha afegit en aquest sentit el tècnic alemany, que en el seu primer any a la banqueta ha aconseguit el primer triplet espanyol --Lliga, Copa i Supercopa-- de la història de l'entitat.