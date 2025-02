Hansi Flick: "Si volen canviar alguna cosa respecte als àrbitres, hi estem oberts"

"Ansu Fati va pel bon camí"

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat que "estaria bé" poder parlar amb els àrbitres després que se sancionin jugades polèmiques, i ha reconegut que estan "oberts" a "canviar" el que calgui perquè tot funcioni millor, a més d'afirmar que aniran "amb cames fresques" al Ramón Sánchez-Pizjuán per enfrontar-se aquest diumenge al Sevilla FC.

"De vegades estaria bé parlar també amb els àrbitres, però, al cap i a la fi, ells prenen decisions que no es poden canviar. Podria ser una bona opció, però la feina dels àrbitres és molt dura. Si volen canviar alguna cosa, hi estem oberts", va declarar en roda de premsa, després que el Reial Madrid va sol·licitar a la Reial Federació Espanyola de Futbol una "reforma integral" del sistema arbitral.

A més, va confirmar que veurà el derbi madrileny d'aquest dissabte al Santiago Bernabéu. "Primer el Barça B, després anem a sopar i després sí que vaig a veure el partit. Però ens centrem en nosaltres. El partit és interessant, és dels millors d'Europa. Estem ja en un moment decisiu de la temporada i l'equip està millor ara que al principi de la temporada", va indicar. "En cada partit es comença de zero. L'ambient a l'estadi és molt maco. Hem de jugar, anar per això, jugar com volem jugar i això és el que importa", va dir sobre el duel al Ramón Sánchez-Pizjuán.

Respecte a Gavi, Dani Olmo i Iñigo Martínez, va afirmar que "tots poden jugar", i no va desvetllar si Ferran Torres pot repetir titularitat després de la seva actuació a la Copa. "També pot jugar en diferents posicions. Ho veurem, ara com ara és el que puc dir. Estic molt content per Ferran, perquè el mes passat no va ser fàcil per a ell. Es va lesionar i ara ha tornat. És molt professional i té la confiança en aquesta posició", va explicar.

Tampoc va desvetllar si Ansu Fati entrarà en la convocatòria, després de quedar-se fora de la Copa. "És el pla quant a Ansu Fati. Excepte Bernal, Christensen i Ter Stegen, tots els altres jugadors estan amb nosaltres. I Ansu va molt bé. Va millorant i és exactament el que volem, va pel bon camí. Però hem de veure què passa també de cara demà, quines opcions tenim, i decidirem demà al matí", va subratllar.

D'altra banda, va assegurar que Eric García "està en forma i treballa bé". "Quan juga com a 6 ho fa molt bé. És un jugador molt flexible, cosa útil per a l'equip. Va fer una molt bona feina els últims partits i està molt content. Nosaltres estem contents amb ell", va dir, abans de refusar contestar si Marc-André Ter Stegen podrà jugar aquesta temporada: "És informació privada el que es parla amb els metges. Va començar a entrenar, va fer el primer pas. Ara va bastant bé, estem contents. Va millorar molt, també a nivell físic, va tot pel bon camí", va asseverar.

Finalment, es va mostrar prudent amb una possible renovació: "No estic sota pressió. M'encanta treballar per a aquest equip i aquest club. Estic molt content amb l'equip. I tenim molt més potencial i ho puc veure en els jugadors de la pedrera, que són molt bons. Tenim moltíssim potencial. Tinc temps, tinc un any més de contracte i després ja veurem. Una temporada i dos anys per a un entrenador és molt de temps", va finalitzar.