Hansi Flick: "Potser l'aturada arriba en el moment just"

"Ha estat increïble com hem jugat, no estic preocupat"

MADRID, 22 des. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va confessar la decepció de l'equip per la derrota (1-2) davant de l'Atlètic de Madrid en l'última jugada, però va assegurar que no està preocupat després del nivell i la manera de jugar del seu equip aquest dissabte a Montjuïc, malgrat perdre el lideratge sumant molt poc en els últims partits.

"Vam jugar un partit brillant, sobretot en la primera part, vam tenir oportunitats. Estic molt orgullós, és l'estil que vull veure. Estic trist amb el resultat, mostra que l'Atlètic és un equip amb experiència, estaven esperant això. Crec que el nostre estil va ser fantàstic", va dir en una roda de premsa.

"Estic trist per no guanyar, però estic content per Pedri, amb Gavi, la passió que posa en el partit, i això l'any vinent ho treballarem. Arribem tristos a aquesta aturada, però tornarem amb força. La plantilla pot marcar més gols", va afegir.

El tècnic blaugrana va apuntar que la manera de jugar davant de l'Atlètic el fa confiar en un bon segon tram de temporada, encara que va confessar que potser l'aturada per Nadal "arriba en el moment just". "El partit contra l'Atlètic va ser un partidàs. Contra Las Palmas i Leganés vam perdre sis punts, però avui ha estat increïble com hem jugat, ells van defensar molt bé", va afirmar.

"Vam tenir oportunitats, vam tenir dos o tres errors i ells ho van aprofitar. Potser aquesta aturada arriba en el moment just. Aprecio com hem jugat, però hem de jugar de manera més intel·ligent i aprendre d'aquestes coses. Tothom va poder veure la qualitat. Perdre nou punts a casa no és normal i cal treballar-ho", va afegir.

A més, Flick va elogiar el gran partit d'un Pedri que "és molt maco de veure jugar" i va acceptar la mala ratxa amb optimisme. "Juguem al futbol per guanyar. Cal concentrar-nos en els pròxims partits a casa, cal guanyar cada partit. Avui es va veure com sabem jugar i és l'aspecte positiu. Estem molt decebuts per la derrota, però la vida continua. Celebrarem el Nadal i el dia 29 tornarem a entrenar i ens concentrarem en el que podem fer", va comentar.

"Vam perdre molts punts i no som líders, però no estic preocupat, l'equip està funcionant, sap jugar i ho va demostrar avui. Els dos últims partits han estat horribles perquè no he pogut estar amb l'equip. No estic preocupat, el meu equip saber jugar molt bé. Puc prometre que lluitarem per cada punt i per guanyar cada partit. Estar en aquest club és especial i els jugadors estan preparats per ser aquí", va resoldre.