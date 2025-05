Hansi Flick: "Pots perdre la lliga en aquests partits"

"Pot semblar arriscat, però m'encanta com vam jugar"

Confirma la titularitat de Ter Stegen: "Sí, per descomptat. En Marc tornarà"

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat que es pren molt seriosament el partit d'aquest dissabte contra el recent descendit Reial Valladolid perquè creu que en aquests partits, contra un rival de la zona baixa que no té res en joc i enmig d'una eliminatòria europea, és quan "pots perdre" la lliga, si bé reconeix que hi haurà rotacions i ha revelat que, després d'haver-se lesionat el setembre de l'any passat, el capità Marc-André ter Stegen tornarà a l'equip per defensar la porteria.

"És la nostra feina tornar a la lliga, és el més important perquè aquest títol és el més honest, has de jugar tota la temporada al màxim nivell. Per això és molt important. És igual on vagin a jugar l'any vinent, ara són a la lliga i els respecto, perquè és molt important guanyar aquests partits. Pots perdre la lliga en aquests partits. A la primera volta vam patir contra Las Palmas i el Leganés, i l'equip sap com d'importants són aquests partits", ha assegurat en la roda de premsa.

Malgrat la importància que dona a un partit trampa, no amaga que farà rotacions per, també, evitar lesions. "Crec que el partit contra l'Inter demostra que hi havia jugadors carregats, com Kounde, que va acabar lesionat. Hem de mirar les xifres, tindrem en compte qui necessita descansar i ens n'ocuparem. Venen dies importants per a la temporada i farem rotacions, per descomptat. Tots els que puguin jugar viatjaran amb nosaltres. És important, tots necessiten l'energia positiva de tots", ha manifestat.

EL RETORN DE TER STEGEN A LA TITULARITAT

"Sí, per descomptat. En Marc tornarà demà. Ja podem deixar aquí la roda de premsa, no? Era el més important i el que volíeu, oi?", ha fet broma després de deixar clar que Ter Stegen tornarà a l'equip aquest dissabte, després de la seva absència arran de la lesió en el partit contra el Vila-real el setembre del 2024. "Per als porters, també és bo que en Tek descansi i tingui minuts de recuperació. En Marc està molt bé en els entrenaments. A aquest nivell pot jugar i no penso a canviar les coses fins al final de la temporada, només per demà i després ja veurem què passarà. Pot canviar", ha matissat.