Hansi Flick: "No oblidaré mai aquest dia"

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, s'ha mostrat "molt orgullós" del seu equip després de la victòria del Clàssic davant el Reial Madrid (2-0) que ha certificat el títol de LaLiga EA Sports 2025/26, el segon campionat de lliga en les seves dues temporades al capdavant del conjunt blaugrana, en una jornada també marcada per la defunció del seu pare hores abans del partit.
"Em sento molt orgullós de l'equip i agraït al club, al president, a en Deco, a l''staff' però el més important és com ha jugat l'equip, com s'ajuden els uns als altres", ha afirmat Flick, que ha destacat la capacitat del grup per controlar els partits i el nivell que ha mostrat en les últimes setmanes. "Hem defensat molt bé, em sento molt orgullós i no oblidaré mai aquest dia, mai", ha afegit.
El tècnic alemany també ha subratllat l'exigència de la temporada, marcada per les lesions i les dificultats pròpies del segon any. "El segon any sol ser més difícil, ho vaig dir en començar, però crec que hem jugat fantàsticament bé", ha explicat, abans de posar en valor l'evolució de l'estil de joc: "No hem marcat tants gols, però hem defensat molt millor".
Flick ha tingut unes paraules especialment elogioses per a la plantilla, esmentant diversos joves de l'equip. "Quan veig tots els joves que tenim és increïble, en Pau, en Gerard, l'Eric", ha assenyalat, abans d'insistir en la dificultat de les seves decisions: "Avui he hagut de prendre decisions molt dures, de les més difícils, perquè tenia moltes opcions, es podia veure mirant a la banqueta".
L'entrenador del Barça ha destacat així mateix l'objectiu d'arribar als 100 punts i el suport de l'afició a l'estadi, que ha qualificat d'"increïble". "Podem arribar als 100 punts i aquest és el nostre objectiu, però els jugadors es mereixen celebrar-ho", ha assenyalat.
En el pla personal, Flick ha explicat l'impacte emocional després d'assabentar-se de la mort del seu pare. "Aquest matí em truca la meva mare i em diu que el pare s'ha mort. He pensat: què faig? Ho dic?", ha relatat. "Per mi l'equip és com una família i he decidit compartir-ho amb els jugadors. Com han reaccionat ha estat increïble, no ho oblidaré mai", ha afegit visiblement emocionat.
El tècnic ha insistit en la importància del vestidor com el nucli del projecte: "Això és una família per mi. Tinc el suport de tot l''staff', de tots els estaments del club, això ajuda molt". També ha subratllat la connexió interna del grup: "Pots sentir la connexió que tenim, i això és el més important en el futbol i a la vida".
Flick ha tancat la intervenció destacant la seva satisfacció amb el club i la seva ambició de futur. "Sempre soc positiu. Quan entrenes al Barça has de guanyar títols, sense títols no és una bona temporada", ha afirmat. "Tothom vol la Champions i ho tornarem a intentar la temporada vinent. No he sentit mai tant amor com en aquest estadi, estic molt content i agraït", s'ha sincerat.