Flick: "No estic gaire lluny del Barça que va tenir èxit amb en Cruyff o en Pep"

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del primer equip masculí de futbol del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat aquest dijous en la seva presentació que la seva idea de futbol no dista gaire de les de Johan Cruyff o Pep Guardiola i ha valorat la Masia sense parlar de possibles fitxatges.

"No estic gaire lluny de la idea del Barça i de com ha jugat abans, quan van tenir un increïble èxit amb Johan Cruyff o Pep Guardidola. En el meu cas, és així també. Vull tenir un equip que sigui actiu, que els jugadors mostrin amb o sense la pilota que estan actius i després decidir què fer", ha assegurat en roda de premsa.

I ha recalcat la importància que els seus equips siguin físics i puguin decidir "el ritme del partit". "Crec que tant és si juguem 4-3-3 o 4-2-3-1. No importa, cal fer alguna cosa amb el pla de partit i el que vull veure és bon futbol; un futbol atacant, i que tothom, a l'estadi o a casa o a la televisió pugui veure que aquest equip ho dona tot. Això és crucial per a mi", s'ha sincerat.

L'alemany s'ha mostrat "molt content" d'haver arribat al Barça. "Vaig poder notar des del primer segon que aquest club és increïble. És un club molt gran, més del que m'imaginava. I tothom m'està ajudant i em té respecte. I també ho puc sentir al carrer, és increïble", ha dit.

Per ara, ha tingut unes sessions d'entrenament marcades per la presència dels jugadors del planter, d'una Masia en la qual confia. "En les primeres setmanes hem tingut molts jugadors de la Masia, i també ho he dit moltes vegades, agraeixo molt al club que treballi amb aquests jugadors, és molt bo i també divertit. El que vull d'ells és qualitat i que tinguin intensitat", ha valorat.