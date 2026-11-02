Hansi Flick: "No ha canviat res després d'aquestes dues derrotes"

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -
L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat aquest dilluns que la situació de l'equip "no ha canviat" després de les derrotes contra el Paris Saint-Germain i el Reial Madrid, ha afirmat que tenen "una qualitat enorme" per assolir els seus objectius i ha demanat concentració per afrontar el partit de la quarta jornada de la Lliga de Campions aquest dimarts contra l'Aston Villa.
"No m'agrada gaire mirar enrere, no m'agrada destacar ni les derrotes ni les victòries. Per mi, el més important és el següent partit. Tenim una qualitat enorme per poder assolir els nostres objectius. I els nostres objectius són guanyar LaLiga i alçar la Champions. Estic convençut que podem fer història, per això treballem tan dur cada dia. No ha canviat res després d'aquestes dues derrotes. Res", ha declarat.
Així, ha reconegut que és "normal" que cridin més l'atenció les derrotes: "Si jo estigués assegut on sou vosaltres, també em centraria en el mateix", ha dit. "És la realitat, les coses són com són, ho hem de demostrar. Hem desplegat el nostre millor futbol. Els resultats podrien ser diferents, però crec que estem jugant al mateix nivell que el Reial Madrid i el PSG", ha subratllat.
"Sabem que a aquest nivell pot passar qualsevol cosa, i contra el Reial Madrid el resultat podria haver estat diferent, no com contra el PSG. Aquests partits són especials, però encara tenim confiança, perquè hem guanyat onze partits seguits, dues derrotes. Tinc confiança en el meu equip i ho vam demostrar dissabte. Ara cal centrar-se en el següent partit i preparar-lo bé. És un partit molt important", ha manifestat.
El preparador alemany també ha negat que l'onze d'aquest dimarts estigui condicionat pel partit del cap de setmana contra l'Atlètic de Madrid. "Em centro en el següent partit. Dissabte em vaig centrar en el partit contra l'Alabès i avui i demà ens centrarem únicament en el partit contra l'Aston Villa. És un partit de Champions i juguem contra un equip fantàstic", ha advertit.
Així, ha lloat la feina d'Unai Emery, entrenador dels 'villans'. "Per mi és un dels millors entrenadors d'Europa, potser del món. Amb molts èxits, i com està jugant el seu equip... Té una estructura clara, en defensa i en l'aspecte ofensiu també. Amb diferents jugades, patrons. Ho té tot molt clar. És increïble veure un equip com el seu", ha indicat.