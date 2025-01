Hansi Flick: "Necessitem cames fresques contra el València"

MADRID 25 gen. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconegut que farà "uns quants canvis" a l'equip, ja que necessita "cames fresques" en el partit d'aquest diumenge contra el València, que serà "exigent", i s'ha mostrat molt satisfet amb com "gestiona" el director esportiu del club, Deco, la plantilla blaugrana.

"Pedri, de moment, està jugant molt bé també, està al 100%. Canviem una miqueta la filosofia quant a Pedri. Continuarà jugant perquè és millor per a ell. El cuidem, però pot ser que no estigui des de l'inici, potser més cap al final. Necessitem cames fresques per demà. Farem uns quants canvis a l'equip", va declarar en una roda de premsa.

Així, creu que estan "ben preparats" per al duel a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. "El València ha estabilitzat la seva defensa i saben com jugar al futbol, així que serà un partit exigent per a nosaltres. La seva defensa és molt bona i haurem de generar ocasions, i no serà fàcil", va dir, sense desvetllar si apostarà per Iñaki Peña o per Wojciech Szczesny a la porteria. "Has d'esperar fins demà. Avui vaig decidir no parlar sobre l'alineació", va apuntar.

Sobre si dona prioritat a LaLiga o la Lliga de Campions, el preparador alemany va recalcar que per ell "és importantíssim guanyar cada partit". "Entrem així al camp i així volem abordar-ho. Hem de gestionar el descans dels jugadors que ho requereixen. Després del partit contra el València, ja veurem contra l'Atalanta. És important guanyar els partits a casa", va subratllar.

També va parlar del que va passar al Coliseum, on no van passar de l'empat la setmana passada. "A Getafe va ser culpa nostra no guanyar, no estàvem concentrats. I això és el que hem de canviar; ens hem de concentrar des de l'inici fins al final del partit", va exposar, sense voler comentar les paraules de l'entrenador del Getafe, José Bordalás. "No tinc res a afegir", va indicar.