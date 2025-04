Hansi Flick: "M'encanta l'estil de joc de l'Atlètic de Madrid"

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assenyalat aquest dimarts en la prèvia del partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, al Riyadh Air Metropolitano i amb 4-4 de l'anada a Barcelona, que li "encanta" l'estil de joc dels blanc-i-vermells i la seva entrega, si bé ha assegurat que el que ha aconseguit el Barça fins ara és "merescut" i que té fam de títols.

"La intensitat de l'Atlètic sempre és alta, sempre són agressius. M'encanta com juguen, amb velocitat i ritme. M'encanta el seu estil de joc", ha reconegut el tècnic blaugrana en la roda de premsa prèvia al partit en el qual està en joc el bitllet per a la final de Sevilla.

Per Flick aquest duel serà "diferent" al 4-4 de l'anada, que va començar 0-2, després el Barça va remuntar 4-2 i finalment va acabar en empat. "Serà una molt bona oportunitat, em fa l'efecte que és una final abans de la final. Però vull arribar a aquesta final", ha assegurat.

"El mateix passa amb els jugadors, el meu equip juga bé i ens sentim orgullosos, treballem bé en cada entrenament i el que s'ha fet fins ara és fantàstic, no ha estat per sort. Ens ho mereixem, ho mereixen els jugadors. Hem guanyat la Supercopa però és cosa del passat, i volem arribar a la final de Copa", ha afirmat.

Una final que "no serà fàcil" d'aconseguir. "L'Atlètic té un entrenador fantàstic, l'equip és experimentat, estan convençuts de l'estil de joc i els vaig poder veure fins al final. Fins l'últim segon hi són, saben com jugar i serà realment difícil per a nosaltres", ha argumentat.