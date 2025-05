Hansi Flick: "Lamine és especial, un geni que sempre és aquí"

"L'actuació amb pilota ha estat increïble, ha estat fantàstic el partit"

BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat que el partit contra l'Inter de Milà (3-3) ha estat "increïble" i "fantàstic" i ha destacat el caràcter del seu equip, que ha remuntat un 0-2 i un 2-3 en contra, i en concret ha aplaudit un Lamine Yamal que ha qualificat de "geni".

"Crec que és especial. Ho he dit sovint, és un geni. Durant el partit, des de fora, veus les situacions que té durant el partit i quan veus els detalls, és increïble el que fa. Demostra que amb disset anys ja és diferent, el que importa és que continuï", va assenyalar en roda de premsa.

Per Flick, Lamine demostra en els grans partits, com el de l'Inter a l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions, "com de bo és". "Això és el que necessitem d'ell, sempre és aquí en els grans partits i gaudeix d'aquesta situació. Estic content que aquest talent que neix cada 50 anys sigui del Barça", va afegir.

I, amb tot, els va espantar durant l'escalfament previ: "Ha notat una petita molèstia, però ho hem comprovat tot i hem donat llum verd. Lamine és un jugador fantàstic i en els grans partits es veu la qualitat d'aquest jugador. Ho ha demostrat avui, és bo tenir-lo", va manifestar.

Quant al partit en global, creu que l'actuació amb pilota del seu equip va ser "increïble". "Ha estat fantàstic el partit, en unes semifinals de Champions. No hem començat bé, hem encaixat gols a pilota parada i sabíem que són dels millors equips. Quan veus la seva altura, és difícil però hem de defensar millor. Hem de millorar per a dimarts. Tenim la mateixa situació que a la Copa contra l'Atlètic, hem d'anar a buscar la final", va assegurar.

"Són equips diferents, l'Inter no només ha de defensar, també haurà de guanyar. És una semifinal, la juguem els quatre millors d'Europa. Per a nosaltres és important jugar amb el mateix estil i mateixa confiança, creient en el que sabem fer, tenim 90 minuts per davant, espero que sigui suficient per arribar a la final, que és el nostre objectiu i lluitarem", va matisar.

De cara a la tornada, vol donar un petit marge de reflexió als seus jugadors. "Avui no els he dit res, és bo que dormin i demà parlarem. Agraeixo com hem jugat, l'estil, sempre hem buscat el gol i està bé. Al final hem remuntat, Lamine ha sigut important per a nosaltres perquè ha creat moltes coses positives i ha marcat el primer gol. Ha estat clau per a la remuntada", va recalcar.

I té clar que han de millorar a pilota aturada. "Cada equip rival té les seves fortaleses i sabíem que són molt bons a pilota aturada i ho parlem. Però són un equip alt, físic, experimentats i aprofiten les ocasions. M'ha impressionat. Però tindrem la nostra opció el dimarts vinent. L'equip donarà el millor, tots han vist que l'equip ha tingut un rendiment fantàstic i ens podem sentir orgullosos. El contrari juga, passen coses perquè són molt bons i juguen gairebé tots junts de fa anys, tenen automatismes. I són fantàstics a pilota aturada", va assenyalar.