Hansi Flick: "LaLiga és el títol més honest"

Confirma la titularitat de Szczesny: "De vegades fuma una mica, però ell és així"

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat que els jugadors estan "molt bé" malgrat que "no ha estat fàcil" superar l'eliminació de la Lliga de Campions, i espera que l'equip demostri la seva confiança aquest diumenge en el clàssic davant del Reial Madrid a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a més d'afirmar que el de LaLiga és "el títol més honest" de tots.

"Estem bé. Després de la derrota a Milà, no és fàcil, però estem fent les coses bé. Hem parlat del que volem fer en aquestes dues setmanes que ens queden. Queden quatre partits més per davant i un clàssic com el de demà és un partit molt important per a nosaltres. És important demostrar de nou com de bé podem jugar, hem de tenir confiança i mostrar aquesta confiança en el que volem fer. Els jugadors estan molt bé", va declarar en roda de premsa.

Després de l'eliminació de la Champions davant de l'Inter, el tècnic alemany va desvelar que van parlar "obertament" de les seves sensacions. "Hem estat parlant sobre el que pensen els jugadors, sobre les seves sensacions, i crec que és important que parlem d'aquestes coses obertament. Tothom sap que en un partit com el clàssic hem de donar el 100%, ser actius, tenir intensitat sobre el terreny de joc i ser dominants. El Reial Madrid també és un equip fantàstic, però juguem a casa, tenim el suport de l'afició i els aficionats saben el que necessitem", va apuntar.

"Si preguntes als jugadors, a qualsevol d'ells, el clàssic és un partit que sempre volen guanyar. Sempre sortim a guanyar qualsevol partit, no importa el que passi a la classificació. Ens centrem únicament en aquest partit per fer les coses bé i donar-ho tot per aconseguir aquests tres punts", va afegir. "El Reial Madrid també voldrà guanyar. No em preocupa tant la situació a la classificació. Volem guanyar, aquesta és la nostra mentalitat i la nostra actitud. Ens centrem únicament en aquest partit, res més", va expressar.

Sobre si el Reial Madrid esperarà enrere o es mostrarà més ofensiu, Flick creu que poden veure "les dues cares". "Hem d'estar a punt i preparats". "Quan recuperen la pilota i cometem errors, ho fan molt bé, ho hem vist. Tenen un sistema ofensiu formidable", va manifestar. Respecte a LaLiga, va afirmar que "és el títol més honest". "A LaLiga has de jugar 38 partits i si arribes al final i acabes sent el primer a la taula, és el títol més honest", va dir.

"Tenim quatre partits i ens centrarem en cadascun d'ells. El primer és el clàssic, el més important per a l'afició, per a tothom, per a la gent del Barça, per als jugadors, per a mi també i per al meu equip tècnic. És fantàstic poder jugar un partit contra el Reial Madrid, competir contra ells. Volem guanyar, però no té res a veure amb una falta d'energia dels jugadors, perquè la tenen. En aquests últims mesos, els jugadors estan fent una feina fantàstica i volem seguir en la mateixa línia", va continuar.

"NO CREC QUE BALDI I LEWANDOWSKI HI SIGUIN D'INICI"

El preparador culer va descartar la titularitat de Robert Lewandowski i Alejandro Baldi, que ha rebut l'alta. "D'inici no crec que hi siguin. Jo crec que Gerard Martín i la resta de jugadors ho estan fent molt bé. Després d'aquest partit ens en queden tres més, així que potser tindran minuts a la segona part. I Baldi està a punt", va afirmar.

A més, va confirmar la titularitat de Wojciech Szczesny, i va bromejar amb la seva addicció al tabac. "Szczesny és més tranquil, de vegades fuma una mica. Però bé, ell és així. Mai he tingut cap jugador com ell, perquè té l'edat adequada i està molt relaxat", va dir entre riures.

També va parlar de la continuïtat del porter polonès i del seu compatriota Robert Lewandowski. "Aquest és el treball de Deco, no és el meu, jo no m'encarrego dels contractes. Estic content amb ell, té una gran personalitat, sempre és molt positiu, tranquil, manté la calma, i això és alguna cosa que ens va molt bé. Crec que li agradaria quedar-se aquí a Barcelona i seguir defensant la samarreta del FC Barcelona. En el cas de Robert, li queda un any més i ja veurem què passa", va exposar.

A més, Flick es va desfer en elogis cap a Eric García i Gerard Martín i el seu bon rendiment en els laterals. "Podem veure que tots dos jugadors són molt professionals i han millorat moltíssim respecte a l'inici de la temporada. No em sorprèn. Quan veus com està jugant Gerard, com va jugar a les semifinals de Champions, va fer un partit fantàstic. Trobem a faltar Baldi perquè ha jugat una temporada fantàstica, i és genial poder tornar a tenir-lo aquí com a recanvi", va indicar.

"I Eric, què en puc dir, d'Eric? M'encanta la seva mentalitat, m'encanta la seva actitud, és un gran professional. Quan li dic, 'escolta, què tal si jugues de dos, o com a central, o de número 6?', ell no té cap problema. Té bon domini de pilota i sap com jugar sense pilota, i també pot marcar gols, és molt important", va prosseguir.

Finalment, Flick va parlar de com va instaurar el sistema de defensa avançada a l'equip. "Quan comencem, jo tenia clara la filosofia que volia implementar en aquest equip. Al principi teníem dubtes, perquè és un estil diferent del que s'havia jugat abans. Es tracta de tot l'equip, no només de la línia de defensa. És important pressionar on estigui la pilota. Cal saber qui comença amb aquesta dinàmica, qui ve després i qui segueix per poder recuperar la possessió de la pilota. Ho han estat fent molt bé. Hi ha hagut partits, sobretot a principi de temporada, en què vam veure dubtes, però realitzem ajustos i l'equip s'ha adaptat molt bé", va manifestar.

"M'agrada veure com els jugadors s'han adaptat a la nostra idea de joc, al nostre estil, i ho han fet molt bé. Han anat millorant i crec que estan contents amb l'estil de joc, amb com volem jugar. Quan veus com entrenen i quan veus la qualitat dels jugadors, un està content. Jo estic content. No sé quants mesos portem, però estem molt contents amb la intensitat en els entrenaments, la focalització, com se centren tots els jugadors... Treballen de valent i avui podem veure els resultats. Espero que aconseguim un nou títol", va concloure.