Hansi Flick: "Ja era la tercera vegada que arribaven tard"

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconegut que era la "tercera vegada" que algun dels seus jugadors arribava tard a l'entrenament i que per això va haver de prendre mesures, com la de relegar Iñaki Peña a la banqueta, i ha explicat que és "bo" que el davanter del Reial Madrid Vinícius pugui jugar aquest diumenge la final de la Supercopa d'Espanya.

"Mai no parlo sobre els que comencen. Szczesny va fer un bon partit i Iñaki va tenir una bona actuació en la primera part de la temporada. A Espanya potser hi ha una altra mentalitat, ho haig d'explicar. El soroll fora és molt fort. Són professionals i no hi ha problema. És la tercera vegada que passa i no em va quedar cap més remei. Pots arribar abans, no hi ha problema", va declarar en roda de premsa.

D'altra banda, va confirmar que Dani Olmo "pot jugar" i que no té "cap problema". "Ell està feliç per tenir l'oportunitat de jugar", va dir. "Si hi ha molt de soroll fora, hem de ser més forts. Per a nosaltres és una gran temporada. És molt important concentrar-nos i no deixar-nos endur per les coses que passen fora. Hem d'estar junts, ser forts en tots els partits. El que és important demà és jugar com a col·lectiu, defensar tots junts per intentar guanyar aquesta final. No podem comparar el que va passar al partit d'abans amb el que passarà demà", va prosseguir.

No obstant això, el tècnic alemany no va confirmar si es decantarà per Olmo o per Gavi en l'onze inicial, encara que ho va deixar entreveure. "Gavi va fer un gran partit contra l'Athletic; té experiència i confiança per poder fer-ho. Crec que jugarà, però encara no estic 100% segur de qui jugarà", va subratllar.

També va restar importància al fet que Vinícius pugui jugar el torneig en rebre només dos partits de sanció per la seva expulsió a Mestalla. "No és la meva decisió. És bo tenir-lo a la Supercopa", va indicar. "El Reial Madrid és un dels millors equips del món. Haurem de jugar ràpid i fer-ho millor que davant de l'Athletic. El Reial Madrid sap perfectament com manejar el partit, pot aprofitar qualsevol oportunitat", va afegir.

També va respondre a la pregunta de si tornarà a arriscar amb l'estratègia del fora de joc com en el 0-4 del Bernabéu. "La manera en què juguem al Bernabéu era el nostre estil. No hi ha raó per jugar d'una manera diferent", va expressar.