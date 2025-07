Hansi Flick: "Ha estat un bon test"

MADRID 27 jul. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat que la victòria enfront del Vissel Kobe (1-3) en el primer partit amistós de la pretemporada ha estat "un bon test", a més de mostrar-se content amb el debut dels nous fitxatges i la feina dels del planter, els quals mirarà d'"ajudar a millorar".

"Ha estat un molt bon partit, un bon test per a nosaltres. Els primers 30 minuts han estat fantàstics. Després hem perdut una mica el control, però la segona part també ha estat molt bé. Estic content", va declarar després de la trobada en terres japoneses a l'inici de la gira asiàtica.

A més, el tècnic alemany es va mostrar satisfet amb la feina de tots els seus jugadors, especialment dels del planter. "Tenim molts jugadors del planter. Estem molt contents amb ells, com és el cas de Jofre o Dro", va indicar respecte a l'autor del tercer gol culer aquest diumenge. "Hem de cuidar-los i ajudar-los a millorar. Aquesta és la nostra feina i és el que farem", va afegir.

Per una altra banda, Flick va explicar per què el debutant Marcus Rashford ha tingut menys minuts que la resta, després d'entrar en el 46 i abandonar el camp en el 80. "Porta una setmana menys que la resta. No està entrenant tant amb la pilota i volem cuidar-lo", va assenyalar, i va assegurar que el dorsal 1 que va lluir Joan García "no és oficial". "És només para la gira d'estiu. Aquest dorsal i el de la resta són per a la gira", va advertir.

Finalment, va afirmar que que Roony Bardghji formi part del primer equip "depèn d'ell". "Té una setmana menys d'entrenament amb pilota, però estic feliç amb el que estic veient. Els joves han de millorar. No és fàcil aquesta temporada, però, com en la passada, vam seguir treballant dur per guanyar títols", va finalitzar.