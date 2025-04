Hansi Flick: "Espero que el Celta hagi estat un toc d'atenció per corregir i millorar coses"

MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, té clar que hauran de "lluitar fins al final" per aconseguir el títol de LaLiga EA Sports i tot i que l'objectiu és "no cedir cap punt fins a final de temporada", no oblida el patiment del cap de setmana passat davant de l'RC Cèltic, el qual espera que "hagi estat un toc d'atenció per corregir i millorar totes les coses" que necessiten per als seus objectius.

"Mai es pot saber el que pot passar. Contra el Celta vam patir, el Reial Madrid va patir contra l'Athletic, són partits durs, difícils, i hem de lluitar fins al final. No és fàcil guanyar cada partit perquè la Lliga és una competició molt disputada. Òbviament, espero no cedir cap punt fins a final de temporada, però cal jugar cada partit i hem de fer tot el que sigui possible", va remarcar Flick aquest dilluns en una roda de premsa prèvia al duel contra l'RCD Mallorca.

El tècnic blaugrana va recordar que quan no fan "les coses bé, com al partit contra el Celta, coses que es poden veure, llavors no és fàcil". "Cal millorar i espero que hagi estat un toc d'atenció per poder corregir i millorar totes les coses que volem fer per avançar pel bon camí", va comentar.

Per això, va insistir que "encara queda molt" en la seva baralla de lliga amb el Reial Madrid. "El camí és llarg fins a final de temporada, i el Reial Madrid és un equip fantàstic, i òbviament intentaran també aconseguir els seus objectius", va puntualitzar Flick.

En aquest sentit, no creu que hagi d'afectar d'una manera o una altra la final entre tots dos equips de la Copa del Rei d'aquest dissabte perquè "són dues competicions diferents". "Esperem poder demostrar com de bons que som contra el Reial Madrid, però després d'aquest partit en quedaran d'altres, a la Champions i a la Lliga", va considerar.

L'alemany no va voler incidir més en el problema dels horaris i de cara al dur calendari que s'acosta va advertir que "el més important" és que se centrin en ells mateixos. "És molt important que anem a millor, el que va passar després del Dortmund i del Celta demostra que fem millor les coses que volem fer. Tenim la qualitat per guanyar a qualsevol equip, però només si fem bé les coses", va recalcar.

De totes maneres, sap que han de "gestionar" el cansament perquè "és molt important que hi hagi cames fresques contra el Mallorca". "Cal gestionar bé la càrrega de minuts i això és el que hem de tenir molt present també. Ara mateix penso en moltíssimes coses i no és fàcil de gestionar perquè els jugadors volen demostrar que són aquí, que estan en forma i que no necessiten descansar", va recordar.

"CAL ESPERAR AMB LEWANDOWSKI"

D'altra banda, l'entrenador no sap quant de temps estarà de baixa Robert Lewandowski. "Espero que arribi (al final de temporada), però no ho sabem, hem d'esperar. I quan estigui disponible per jugar, estarem tots molt contents, però no sabem quant de temps estarà de baixa, així que prefereixo no dir res", va resoldre; alhora veu "a punt" el porter Marc-André ter Stegen. "Hem de parlar sobre el que volem fer, decidirem quin és el millor moment perquè torni", va afegir.

I per suplir al 9 pot tirar un Ferran Torres que està "en un molt bon moment de la seva carrera" i que el seu rendiment "demostra que la posició de 9 és la seva posició". "Òbviament també hem de gestionar-lo perquè el necessitem fins a final de temporada", va aclarir.

Hansi Flick també va ser preguntat per Raphinha, que està fent "una feina fantàstica" com tot un equip que va qualificar de "molt professional" i que "sempre se centra en aquelles coses que poden millorar". "Són líders i necessitem aquesta mena de jugadors amb aquesta actitud", va asseverar.

Del seu rival d'aquest dimarts, el RCD Mallorca, va recordar que "porta una molt bona temporada". "Tenen l'oportunitat de jugar a Europa la temporada vinent, així que serà un partit difícil. És un equip molt experimentat, pot defensar molt bé i la seva transició és fantàstica, és un dels millors. Han jugat molt bé fins ara, així que haurem d'estar a punt per a això", va sentenciar.