Flick, sobre els jugadors: "Veig molta qualitat i intensitat, estan llestos per guanyar"

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat aquest dimarts que veu la seva plantilla "preparada" per lluitar per la Lliga de Campions, abans de l'estrena del conjunt blaugrana davant el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou, en la primera jornada de la Fase Lliga, i ha destacat la intensitat, comunicació i connexió que està mostrant l'equip.
"Ara sembla que sí, que tot va bé, però tot i que veig molta qualitat i intensitat, també veig que hi ha el seguiment d'una idea i comunicació. Cal estar junts al camp per lluitar millor, ajudar-se. Tots estan centrats en això i ho veig", ha dit Flick en roda de premsa.
L'alemany ha reconegut que la Champions és el gran objectiu europeu del Barça. "Al final, cada equip gran somia amb això, amb la Champions. És el torneig més gran i tenim qualitat per guanyar-la, però ho hem de demostrar. I ho volem fer", ha afirmat.
Preguntat per si enguany veu més a prop el títol, ha insistit en les bones sensacions de la plantilla: "Jo veig molta intensitat, moltes ganes de jugar a futbol. També molta comunicació en l'equip, estan connectats i treballen molt al camp i això és el més important. Tots estan preparats per guanyar-la i això és molt bo".
Flick també ha destacat el rendiment de l'equip en aquest inici de temporada, amb quatre victòries, tot i que ha avisat de l'exigència interna per mantenir el nivell. "De moment estic content amb els primers quatre partits. Cal continuar així", ha assenyalat, abans de remarcar que "a cada partit cal mostrar el nostre nivell" i que els jugadors han de "lluitar pel lloc cada dia".