Hansi Flick descarta la sortida de Ronald Araujo: "Per què hauria de sortir?"

El tècnic assegura que la continuïtat de la capitania de Ter Stegen depèn del vestidor

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha negat aquest dimecres que el central uruguaià Ronald Araujo pugui abandonar el club, malgrat els rumors del mercat, i ha recalcat que compta amb una plantilla "amb molta qualitat", amb diverses posicions "doblades o fins i tot triplicades", la qual cosa, a parer seu, representa un repte positiu.

"Araujo? Per què hauria de sortir? Hi ha molts rumors sobre molts noms, també d'Araujo, però no en tinc cap notícia. Tinc un gran equip, amb molta qualitat. Totes les posicions les tenim doblades, en algunes fins i tot hi tenim tres jugadors. No és fàcil de gestionar, és clar, però estic content", ha assegurat en la roda de premsa prèvia a l'amistós de dijous davant el FC Seoul, primer partit dels dos a Corea del Sud.

El tècnic alemany també ha parlat sobre l'elecció dels capitans, un tema obert després de la lesió de Marc-André ter Stegen, que serà baixa durant uns 3-4 mesos després d'haver estat operat aquesta setmana de l'esquena. En aquest sentit, Flick ha explicat que la continuïtat del porter alemany com a capità depèn, com és habitual, del vestidor.

"Sempre és l'equip el que decideix els capitans, com s'ha fet en el passat. Normalment dues setmanes abans de començar la temporada", ha aclarit l'entrenador, que no ha volgut entrar en el debat sobre quin porter lluirà el dorsal '1'. Ara mateix, en la plantilla compta amb el recentment fitxat Joan Garcia, el renovat Wojciech Szczesny, Iñaki Peña i Ter Stegen.

Respecte al moment actual de l'equip, Flick s'ha mostrat satisfet amb l'actitud i el rendiment dels seus jugadors en el que va de gira asiàtica. "Estic content de com està entrenant l'equip. Hem tingut una gran benvinguda i càlida, molts fans a Seül i Corea del Sud. L'equip està entrenant bé. No és fàcil perquè fa molta calor, però estan centrats i treballant amb qualitat. No posem excuses", ha assenyalat.