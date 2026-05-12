Hansi Flick confirma la seva renovació fins al 2028: "El Barça és el lloc on vull ser"

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha confirmat aquest dimarts que continuarà vinculat al club blaugrana fins al 2028, després de l'acord verbal assolit amb l'entitat, i ha assegurat que aquesta continuïtat li dona "la confiança necessària" per liderar un projecte amb el qual vol tornar a lluitar per tots els títols, inclosa la Lliga de Campions.
"Estic molt content, això em dona la confiança necessària per continuar treballant un o dos anys més. Crec que molts entrenadors estarien molt contents si signessin un contracte de tres o quatre anys. Però en el cas del Barça va bé limitar-ho", ha assenyalat el tècnic alemany en la roda de premsa prèvia al partit contra l'Alabès a Mendizorrotza, corresponent a la jornada 36 de LaLiga EA Sports.
"Ha estat un molt bon acord per a les dues parts, m'han demostrat que és el lloc on vull ser, és un compromís per la nostra banda també, serà més dur aquesta temporada assolir noves fites i títols. Tothom té el somni de la Champions i ho tornarem a provar. Em sento agraït", ha afegit.
El tècnic ha assegurat a més que ja treballa amb la direcció esportiva en la planificació de la pròxima temporada. "Tenim clara quina posició cal reforçar tant jo com la directiva. Ho hem estat parlant molt aquestes setmanes i mesos però és una feina que no hem acabat de fer", ha dit.
Flick ha tancat la roda de premsa amb un missatge per als periodistes després de la llarga rua de dilluns. "El vostre rendiment ahir va ser increïble, vaig veure molts de vosaltres caminant no sé quants metres van ser però ara esteu asseguts aquí rient, us veig en bona forma. Potser la pròxima vegada baixo i camino amb vosaltres", ha fet broma.