Hansi Flick: "Confio plenament en la renovació de Lamine Yamal"

MADRID 24 maig (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat que confia "plenament" que Lamine Yamal renovi el seu contracte amb el conjunt blaugrana i que el central Ronald Araujo continuï, i espera que el club pugui fitxar a un extrem en aquest mercat d'estiu.

"Confio plenament en Lamine, ell ho sap. A més, és un jugador a qui li encanta jugar pel Barça", va assenyalar en la roda de premsa prèvia a l'últim partit de LaLiga EA Sports davant de l'Athletic Club a San Mamés, en què no va ser tan clar sobre la renovació de Wojciech Szczesny. "El que més importa, i això ho he parlat amb Deco, és que els jugadors més importants es quedin, que garantim el futur del Barça. Deco sap quines posicions volem reforçar o canviar, explorant coses que puguem necessitar. Estic molt content amb tot, parlem molt, comentem coses i estem en sintonia", va indicar.

Tampoc es va voler mullar sobre la continuïtat d'Ansu Fati. "No és una decisió meva. Ell té contracte i prendrà la decisió que correspongui; quan vulgui parlar amb mi, ho parlarem, no hi haurà cap problema, però és una decisió seva", va apuntar, i sí que va ser més clar sobre la de l'uruguaià Ronald Araujo. "Va signar la seva renovació, així que al 100% confio que estarà aquí amb nosaltres. Crec en ell al 100% també", va expressar.

"Ha estat una temporada difícil per a ell amb la lesió, sobretot al principi de temporada, i ha pogut tornar. Iñigo i Cubarsí han jugat una temporada fantàstica junts. No ha estat fàcil poder sumar-se al grup i demostrar com de bo que és Araujo, però estic confiat que millorarà moltíssim quan comenci amb nosaltres la pretemporada", va afegir el tècnic alemany.

També va assegurar que estan "molt concentrats" en la trobada d'aquest diumenge. "Ha estat molt bé tenir tres dies de descans, però quan ens tornem a reunir ho aprofitem al màxim. Necessitàvem dades, després vam tenir dos entrenaments, el d'ahir molt bé i el d'avui també, molt centrat. Així és com volem afrontar el partit de demà, molt concentrats per poder demostrar com podem jugar al futbol", va afirmar.

No obstant això, no va confirmar si apostarà a San Mamés per un onze de jugadors de la Masia. "El que hem de fer és centrar-nos, cal ser seriosos també. El Barça sempre ha estat una molt bona combinació de jugadors de la casa i també de fora, jugadors 'top', i això és el que tenim aquí també. M'encanta poder treballar amb tots ells. Aquells jugadors de la Masia que treballen i que s'esforcen tenen una qualitat enorme, ens aporten moltíssim, i acabarem aquesta temporada podent donar minuts també a aquest tipus de jugadors, aquells jugadors que més s'ho mereixen", va subratllar.

Quant a la nota que li posa a l'equip aquest curs, va afirmar que "entre un 8 i un 10", i va assegurar que l'objectiu és "millorar de cara a la següent temporada". "Sé que segurament sigui més difícil que aquesta, però tenim la confiança, sabem com podem millorar i com volem jugar al futbol. Cal continuar treballant de valent i poder donar als jugadors i a l'equip més opcions. Tot està ja planificat, també la gira, és fantàstic. Esperem que tot vagi bé i que tothom estigui a punt el dia 13", va dir, sense desvelar si hi haurà matisos en el joc del Barça. "Ja ho veureu la temporada vinent. Quan l'estil és tan clar... Veureu com juguem l'any vinent", va assenyalar.

"Començarem la pretemporada el diumenge 13 de juliol amb uns entrenaments de prova; veurem com venen després de les vacances. Després començarem a entrenar el dilluns. Molts jugadors jugaran per les seves seleccions nacionals, així que també intentaré veure algun partit. Estaré a Stuttgart quan Espanya jugui contra França. Després d'això, me'n vaig de vacances", va aclarir.

Finalment, Flick va donar el seu suport a l'equip femení per a la final de la Lliga de Campions. "Voldria desitjar a l'equip femení molta sort en el partit d'aquesta tarda. Creuem els dits, toquem fusta. Veuré la final, el nostre president no estarà sol, jo estaré donant suport a l'equip i espero que es puguin endur la Champions League. Aquest serà també un objectiu per a nosaltres, potser, de cara a l'any vinent, a més de continuar creixent. Ens tornarem a veure la temporada vinent i espero que ens vagi almenys igual de bé que aquesta última temporada", va finalitzar.