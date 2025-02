Hansi Flick sobre el comunicat del Reial Madrid: "Jo no ho faria"

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat que han de cuidar els àrbitres i, en referència al comunicat que el Reial Madrid va enviar dilluns passat a la RFEF per queixar-se de les actuacions arbitrals i exigir una "reforma integral" del sistema arbitral a Espanya, ha assegurat que ell no ho faria així perquè no és la seva manera de fer les coses.

"Ho han fet així, i bé, no és la nostra manera de fer les coses. Jo, com a mínim, no ho faria. Els àrbitres tenen una feina molt dura i també els hem de cuidar, perquè no és fàcil la situació que tenen", ha declarat Flick en la roda de premsa prèvia al duel de Copa davant el València en relació amb l'actuació del Reial Madrid i la situació dels àrbitres espanyols.

A més el tècnic alemany ha afirmat que, com ja va dir en arribar a Can Barça, no hi ha "excuses, queixes ni culpabilitzacions", després d'assegurar que no li agraden aquestes coses. "Hem de guanyar els nostres partits i també sabem que hem perdut molts partits, un fet inesperat, i és culpa nostra", ha finalitzat sobre aquesta qüestió l'entrenador blaugrana.